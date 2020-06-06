Экс-чемпион UFC Гарбрандт нокаутировал Ассунсау на последней секунде раунда

https://static.news.ru/photo/3d41a11e-a873-11ea-b019-fa163e074e61_660.jpg Коди Гарбрандт Фото: cody_nolove/instagram.com

В соглавном бою вечера на юбилейном турнире UFC 250 в Лас-Вегасе американец Коди Гарбрандт (12-3) нокаутировал бразильца Рафаэля Ассунсау (27-8).

С первых минут боя Гарбрандт начал расстреливать возрастного соперника с дистанции, а бразилец весь первый раунд безуспешно пытался подобрать дистанцию. К середине боя бразилец выровнял ход схватки, так как переживший серию нокаутов Гарбрандт действовал слишком осторожно. В концовке второго раунда он отправил бразильца в лёгкий нокдаун, а на последней секунде наглухо вырубил его мощным ударом с правой, оправиться от которого не помог и перерыв.

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