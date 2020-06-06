Стерлинг задушил Сэндхэгена и может встретиться с Петром Яном

https://static.news.ru/photo/97b76e9e-a86e-11ea-b8f0-fa163e074e61_660.jpg Алджемейн Стерлинг Фото: funkmastermma/instagram.com

В Лас-Вегасе на турнире UFC 250 определился следующий претендент на титул в легчайшем весе, который встретится с победителем боя Пётр Ян — Жозе Алду. Американец Алджемейн Стерлинг (19-3) удушающим приёмом в первом раунде победил соотечественника Кори Сэндхэгена (12-2).

Алджемейн Стерлинг уже на первой минуте поймал удар ногой соперника, зашёл ему за спину и был близок к проведению удушающего приёма. Вторая попытка в середине второй минуты оказалась более успешной, и Сэндхэген отключился.

Открыл основной кард американский проспект Шон О'Мэлли, выступающий в легчайшем весе, он за две минуты нокаутировал заслуженного ветерана и экс-претендента на чемпионский титул Эдди Уайнленда.

После боя темнокожий Стерлинг выступил в поддержку проходящих в Америке протестов против расизма.

Как писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт предложил бойцам помочь навести порядок на улицах США во время протестов.