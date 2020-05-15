Единоборства

Глава UFC предложил отправить бойцов на улицы США для наведения порядка

13:38, 06 июня 2020
Фото: Lev Radin/Global Look Press

Президент Ultimate Fighing Championship (UFC) Дэйна Уайт предложил бойцам помочь навести порядок на улицах США во время протестов.

Я думаю, может, мне стоит отправить бойцов UFC на улицы, чтобы они навели порядок и остановили весь этот бардак?сказал Уайт в подкасте актёра и комика Стивена Гловера.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный боксёр Флойд Мейвезер оплатит похороны темнокожего американца Джорджа Флойда.

Джордж Флойд скончался при задержании его полицией в американском городе Миннеаполис. Он задохнулся, когда один из стражей порядка пережал ему горло ногой. Инцидент произошёл на глазах у многочисленных свидетелей. Происшествие стало толчком к акциям протеста во многих городах США, которые сопровождались погромами и арестами. В результате беспорядков погибли 11 человек. Президент Дональд Трамп распорядился задействовать в восстановлении порядка Нацгвардию.

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