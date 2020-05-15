Глава UFC предложил отправить бойцов на улицы США для наведения порядка

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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Тим Сильвия нуждается в операции на руке, которую он сломал в 2004 году в бою с Фрэнком Миром.

Спустя 16 лет после операции винты, скрепляющие две металлические пластины, разболтались и вызывают опасную инфекцию. UFC отказалась оплачивать операцию своему бывшему чемпиону, а потому жена бойца начала сбор денег. Пока...