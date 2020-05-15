Глава UFC предложил отправить бойцов на улицы США для наведения порядка

https://static.news.ru/photo/68a82a76-a7e2-11ea-8390-fa163e074e61_660.jpgФото: Lev Radin/Global Look Press
Президент Ultimate Fighing Championship (UFC) Дэйна Уайт предложил бойцам помочь навести порядок на улицах США во время протестов.
Я думаю, может, мне стоит отправить бойцов UFC на улицы, чтобы они навели порядок и остановили весь этот бардак? — сказал Уайт в подкасте актёра и комика Стивена Гловера.
Ранее NEWS.ru писал, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный боксёр Флойд Мейвезер оплатит похороны темнокожего американца Джорджа Флойда.
Джордж Флойд скончался при задержании его полицией в американском городе Миннеаполис. Он задохнулся, когда один из стражей порядка пережал ему горло ногой. Инцидент произошёл на глазах у многочисленных свидетелей. Происшествие стало толчком к акциям протеста во многих городах США, которые сопровождались погромами и арестами. В результате беспорядков погибли 11 человек. Президент Дональд Трамп распорядился задействовать в восстановлении порядка Нацгвардию.