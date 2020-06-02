Легенда бокса Мейвезер оплатит похороны убитого полицейским афроамериканца

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Чемпион UFC в среднем весе, проживающий в Новой Зеландии нигериец Исраэль Адесанья принял участие в акции протеста у посольства США в Окленде и выступил в защиту прав афроамериканцев.

Последние две недели я был очень зол, просто в ярости. Многим из вас скручивали руки за спиной в магазине, потому что они думали, что вы крадёте? Многие из вас вынуждены...