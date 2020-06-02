Легенда бокса Мейвезер оплатит похороны убитого полицейским афроамериканца

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный боксёр Флойд Мейвезер оплатит похороны темнокожего американца Джорджа Флойда, погибшего 25 мая во время задержания полицией, из-за чего в США возникли массовые беспорядки.
Он разозлился из-за всего этого и связался с семьёй погибшего. Они приняли его предложение оплатить похороны. Флойд свершает такие поступки уже более 20 лет, — заявил исполнительный директор промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллербе.
Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в среднем весе, проживающий в Новой Зеландии нигериец Исраэль Адесанья принял участие в акции протеста у посольства США в Окленде и выступил в защиту прав афроамериканцев.
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