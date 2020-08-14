Командный Кубок России по боксу пройдёт в Ижевске без зрителей

https://static.news.ru/photo/2fd9b7da-de35-11ea-9a9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusboxing/vk.com

Командный Кубок России по боксу среди мужчин, посвящённый 75-летию Победы, пройдёт без зрителей с 30 августа по 5 сентября в Ижевске.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России (ФБР). За победу в турнире поборются 200 сильнейших боксёров страны в возрасте от 19 до 40 лет. Среди приглашённых гостей будут олимпийские чемпионы и призёры чемпионатов мира.

Призовой фонд Кубка России составляет 15 млн рублей, из них 7 млн получит команда, занявшая первое место, 5 млн уйдут серебряным призёрам, 3 млн — бронзовым. Всего в заявке каждой команды будут по два спортсмена в 10 весовых категориях. Боксёры получат право выступить в более тяжёлой категории с правом возврата в категорию, указанную в заявке. Проигравший нокаутом, уступивший в двух поединках по очкам или дисквалифицированный за нарушение правил спортсмен потеряет право дальше выходить на ринг.

Турнир пройдёт на двух рингах по круговой системе, в финал выйдут победители групп. За победу в бою команде начисляется два очка, за поражение — одно, за неявку — ноль. При одинаковом количестве набранных очков победа присуждается команде, чей представитель выиграл в тяжелейшей весовой категории (свыше 91 кг).

Командный Кубок России по боксу был возрождён после 15-летнего перерыва в 2018 году, в третий раз подряд его примет Ижевск. Соревнования пройдут при пустых трибунах с соблюдением всех санитарных норм.

Как передавал NEWS.ru, ФБР в связи с изменившейся эпидемиологической ситуацией в Краснодарском крае приняла решение перенести с 15 на 22 августа вечер бокса, главным событием которого станет поединок за звание официального претендента на титул чемпиона WBC в первом тяжёлом весе между россиянами Алексеем Папиным и Русланом Файфером. Турнир пройдёт не в Сочи, а в Казани.