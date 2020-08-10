Бой Папина и Файфера отложен на неделю и перенесён в Казань

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Федерация бокса России в связи с изменившейся эпидемиологической ситуацией в Краснодарском крае приняла решение перенести с 15 на 22 августа вечер бокса, главным событием которого станет поединок за звание официального претендента на титул чемпиона WBC в первом тяжёлом весе между россиянами Алексеем Папиным и Русланом Файфером.

Как сообщает пресс-служба организации, турнир пройдёт не в Сочи, а в Казани, в торгово-развлекательном комплексе «Пирамида». Кард турнира не претерпит серьёзных изменений. В предварительных поединках выступят известные российские боксёры Альберт Батыргазиев, Харитон Агрба, Павел Силягин и другие.

Как писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов объявил, что вместе с ним на турнире UFC 254 выступят двоюродные братья Умар и Абубакар, а также близкий друг и спарринг-партнёр Ислам Махачев.