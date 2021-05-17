Кадыров ответил, почему назвал Хабиба проектом UFC

https://static.news.ru/photo/2f32d076-b72b-11eb-8f0a-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram объяснил, почему назвал бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова проектом американского промоушена.

Они c отцом Абдулманапом шли как два брата, как два друга, нас радовали их отношения. В начале Абдулманап сделал из него спортсмена, но затем UFC взял Хабиба под своё крыло. Если бы он не являлся «проектом», то промоушен не стал бы поднимать Хабиба в рейтинге сразу после того, как он вышел на бой, учитывая, что он отсутствовал целых два года, — сказал Кадыров.

13 мая Кадыров назвал Хабиба проектом UFC и заявил, что его победы там не означают, что он победил бы всех в клубе «Ахмат». Глава Чечни так же предложил 32-летнему бойцу любые деньги за поединок в «Ахмате». На сторону политика встал чеченский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев.

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко не согласился с Кадыровым и сказал, что Хабиб — проект его отца, Абдулманапа Нурмагомедова.