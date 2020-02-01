https://static.news.ru/photo/cb3928a0-44de-11ea-9be3-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что реванш между российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором может состояться осенью этого года.

Глава UFC подчеркнул, что в случае победы Нурмагомедова над американцем Тони Фергюсоном в апреле, россиянин не будет драться драться до осени из-за наступления Рамадана.

Макгрегор не хочет ждать. Но ему придется подождать до осени, поэтому речь идёт о сентябре, октябре, ноябре, — цитирует Уайта ESPN.

Менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов прокомментировал возможный статус Конора Макгрегора как запасного в чемпионском поединке между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, ранее писал NEWS.ru.