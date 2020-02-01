Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что реванш между российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором может состояться осенью этого года.
Глава UFC подчеркнул, что в случае победы Нурмагомедова над американцем Тони Фергюсоном в апреле, россиянин не будет драться драться до осени из-за наступления Рамадана.
Макгрегор не хочет ждать. Но ему придется подождать до осени, поэтому речь идёт о сентябре, октябре, ноябре, — цитирует Уайта ESPN.
Менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов прокомментировал возможный статус Конора Макгрегора как запасного в чемпионском поединке между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, ранее писал NEWS.ru.
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