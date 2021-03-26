Глава UFC назвал причину, по которой Хабиб не вернётся

https://static.news.ru/photo/d36fd0ac-8e23-11eb-858a-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент UFC Дэйна Уайт объяснил причину официального завершения карьеры россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Он чувствует, что его бои оказывают серьёзное давление на его родителей. После того, что произошло с его отцом, он не хочет, чтобы его мама проходила через это, — приводит слова Уайта UFC Russia.

Кроме того, глава Ultimate Fighting Championship отметил, что часто бойцы возвращаются в мир единоборств ради заработка, однако к бывшему чемпиону промоушена в лёгкой весовой категории это не относится. По словам Уайта, «в ближайшее время нехватки денег у спортсмена точно не будет».

После завершения карьеры 32-летний Нурмагомедов был исключён из всех рейтингов UFC. Таким образом, рейтинг в лёгком весе возглавил Дастин Порье, а вне категорий — Джон Джонс. Теперь чемпионский пояс в весовой категории Хабиба официально стал вакантным.

Ранее стало известно, что третий бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье может пройти 10 июля, писал NEWS.ru. Первая встреча этих соперников прошла в 2014 году ещё в полулёгком весе и завершилась победой ирландца нокаутом в первом раунде. Во втором поединке Порье взял реванш, вырубив Макгрегора во втором раунде, предварительно отбив ему ногу лоу-киками.