Третий бой Макгрегора и Порье может состояться в июле

https://static.news.ru/photo/87debac0-8d35-11eb-bb8e-96000091f725_660.jpg Дастин Порье и Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Третий бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье может пройти 10 июля, сообщает грузинский журналист Георгий Кокиашвили со ссылкой на источники в UFC.

О том, что UFC собирается превратить в трилогию противостояния популярных бойцов стало понятно чуть раньше, когда был объявлен бой за оставленный Хабибом Нурмагомедовым вакантный титул между бразильцем Шарлесом Оливейрой и американцем Майклом Чендлером. То, что в нём не нашлось места первому номеру рейтинга Порье, говорило о том, что ближайшей для него целью станет именно бой с Макгрегором.

Первая встреча этих соперников прошла в 2014 году ещё в полулёгком весе и завершилась победой ирландца нокаутом в первом раунде. Во втором поединке Порье взял реванш, вырубив Макгрегора во втором раунде, предварительно отбив ему ногу лоу-киками.

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