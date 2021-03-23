Хабиб Нурмагомедов исключён из всех рейтингов UFC

https://static.news.ru/photo/5f748bb4-8ba0-11eb-8c34-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру, исключён из всех рейтингов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Теперь он официально может считаться бывшим чемпионом.

Хабиба больше нет в списках сильнейших бойцов на сайте UFC. Это произошло после того, как глава организации Дэйна Уайт подтвердил: россиянин завершил карьеру. Ранее Уайт неоднократно заявлял о намерении убедить Нурмагомедова провести ещё хотя бы один бой, но тот остался непреклонен в своём решении.

Нурмагомедов объявил об уходе из октагона сразу после победы над американцем Джастином Гейтжи в октябре прошлого года. И это при том, что благодаря этому успеху личный рекорд Хабиба достиг 29 побед на профессиональном уровне при нуле в графе «поражения». Он возглавлял рейтинг в лёгком весе, а также список сильнейших вне зависимости от весовой категории. Уайт рассчитывал, что Нурмагомедов проведёт ещё один поединок для достижения невероятного рекорда 30-0.

Сам боец аргументировал желание закончить с большим спортом обещанием, которое он дал матери — не драться после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, являвшегося также тренером Хабиба. Таким образом, бой против Гейтжи стал первым и последним, который россиянин провёл с тех пор, как его отец ушёл из жизни. Нурмагомедова-старшего не стало прошлым летом — он скончался от осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

Теперь рейтинг UFC в лёгком весе возглавляет Дастин Порье, а вне категорий — Джон Джонс. Чемпионский пояс в весовой категории Хабиба официально стал вакантным. Нурмагомедов намерен заняться тренерской деятельностью. Как писал NEWS.ru, президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев оценил его перспективы добиться успехов в тренерской работе.