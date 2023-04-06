Емельяненко справил нужду в зале аэропорта, полиция с делала ним фото Александр Емельяненко устроил пьяный дебош в аэропорту

Российский боец смешанного стиля и боксер Александр Емельяненко устроил пьяный дебош в аэропорту Кольцово, в Екатеринбурге. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Комсомольская правда Екатеринбург».

Отмечается, что 41-лентий спортсмен был сильно пьян и справил нужду в зале ожидания, а также угрожал охраннику, сделавшему ему замечание.

После инцидента полицейские устроили с Емельяненко фотосессию. На рейс до Москвы его все-таки пустили, но на борту не наливали алкоголь. Вылет был задержан почти на полчаса.

В декабре прошлого года Александр Емельяненко потерпел поражение от блогера Святослава Коваленко в поединке, который прошел по правилам ММА.

15 октября 2022-го Емельяненко женился на 28-летней Полине Селедцовой. Боец познакомился с девушкой в 2014 году. В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к четырем с половиной годам лишения свободы за изнасилование домработницы.