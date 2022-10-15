Боец Александр Емельяненко женился

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Боец ММА Александр Емельяненко женился на 28-летней Полине Селедцовой. В своем Telegram-канале спортсмен опубликовал видеозапись со свадебной церемонии.

Самый лучший день, — написал Емельяненко в подписи под видео.

41-летний боец познакомился с Селедцовой в 2014 году. В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к четырем с половиной годам лишения свободы за изнасилование домработницы. До вынесения приговора пара обвенчалась в московском СИЗО № 2 («Бутырка»). Спустя полтора года Емельяненко вышел из тюрьмы.

Однако летом 2018 года Емельяненко и Селедцова решили расстаться, но потом они вновь сошлись. Череда расставаний закончилась ультиматумом со стороны девушки: в сентябре Емельяненко признался, что проходит «испытательный срок в один год».

Турнир Hardcore Boxing в Москве, прошедший 25 сентября, завершился поединком в тяжелом весе между Емельяненко и Дациком. В главном событии вечера Дацик победил нокаутом уже на 13-й секунде боя.