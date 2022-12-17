Без дна: Емельяненко опять проиграл, его избил блогер Александр Емельяненко уступил Святославу Коваленко, но вряд ли это — конец падения

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Александр Емельяненко

Российский тяжеловес Александр Емельяненко потерпел поражение от блогера Святослава Коваленко в поединке, который прошел по правилам ММА с ограничением времени работы в партере и трехминутными раундами. NEWS.ru рассказывает о том, как случилось очередное падение «Феникса».

Одна победа

За последние годы зрители уже привыкли к поражениям Александра Емельяненко. Настоящая спортивная карьера бойца завершилась еще в 2020 году, когда он проиграл Магомеду Исмаилову, значительно уступавшему ему в массе. С официальными боями уроженец Старого Оскола завязал позже, проиграв другому средневесу — бразильцу Марсио Сантосу.

Сверкнул бывший боец Pride в поединке с старым и больным Джеффом Монсоном. 51-летний американец уже несколько лет настолько плох, что с трудом ходит и не может сидеть. Порой на официальные мероприятия его привозят в багажнике автомобиля. И это никакая не шутка. Об одном таком случае рассказал боксёр Дмитрий Кудряшов.

Однако представители Емельяненко максимально отыграли победу над пробитым ветераном, дав Александру новое прозвище — «Феникс». Будто победа над Монсоном означала его реинкарнацию. Возвращение оказалось недолгим. В следующем поединке Вячеславу Дацику потребовались 13 секунд, чтобы потушить «Феникса» и закончить 13-летнюю историю вражды между «спортсменами».

Один спарринг

Святослав Коваленко долгое время занимался единоборствами исключительно по другую сторону камеры. Он был успешным блогером, который делал интервью с бойцами, иногда принимая участие в тренировках с ними. В августе прошлого года Святослав на своём канале выложил видео спарринга с Емельяненко.

Боксёр-самоучка крепко напихал будущему «Фениксу», который уже тогда работал, словно в замедленной съёмке. Ужасная общая форма именитого бойца бросалась в глаза ещё год назад, а сейчас «Феникс» пожимает плоды своих многочисленных романтических загулов.

Коваленко же порой проводил бои, но именно с момента встречи с Емельяненко его карьера ощутимо пошла в гору. Святослав всегда честно говорил о себе как о колхозном бойце. Однако от «колхоза» в этом году пострадал многократный чемпион России по армейскому рукопашному бою Александр Зарубин, а также самый известный блогер-спортсмен Артём Тарасов. Причём в том поединке Коваленко в первом раунде выбрался из настолько чудовищного болевого приёма, что его выступление можно назвать возвращением года в рамках одного поединка.

После этого успеха, а также после срыва бойцовского вечера с участием Емельяненко и Сергея Еркаева из-за низких продаж билетов Коваленко получил шанс ещё раз «поспарринговать» с некогда грозным бойцом.

Не сенсация

В букмекерских конторах фаворитом шёл Александр Емельяненко. Но это как история из разряда — лох не мамонт, никогда не вымрет. Емельяненко настолько плохо выглядел в последних боях, что специалисты отдавали предпочтение именно блогеру.

Коваленко серьёзно вырос как спортсмен, притом что он уже неплохо побил Емельяненко годом ранее, а Александр после унижения, которое ему учинил Дацик, изменился только в одном. «Феникс» покрасил волосы в белый цвет, за счет чего стал выглядеть старше обычного. Самый успешный эпизод для тяжеловеса в противостоянии с блогером произошёл до боя, когда Александр «накормил» оппонента мороженным. Именно в этом моменте он максимально близко подобрался к челюсти блогера.

Понятно, что преимущество в 27 килограмм для Емельяненко было недостаточным, поэтому встреча проходила с ограничением времени работы в партере, в котором Коваленко заметно сильнее соперника.

В первом раунде Святослав работал несколько сумбурно, выбрасывая размашистые удары. При этом блогер успешно заблокировал попытки Александра прохода в борьбу, а также успешно работал коленями.

Старт второго раунда стал началом катастрофы для Емельяненко. Коваленко набросился на него с ударами и трехкратный чемпион мира по боевому самбо упал в нокдаун. Святослав минуту неплохо работал «внизу», а после того как рефери поднял бойцов, Александр попросил паузу, сетуя на сечку, но рефери призвал продолжить встречу и Емельяненко сумел выиграть несколько эпизодов в концовке.

Финальный раунд также начался с размашистого попадания Коваленко, которое привело ко второму падению его соперника. В очередной раз только ограничение времени в партере позволило Александру вернуться в стойку. Однако в следующем эпизоде он отыгрался, отправив Коваленко в нокдаун. Встреча завершилась в безуспешных попытках сделать болевой прием блогеру в партере.

По её итогам раздельным решением судьи отдали победу Святославу, относительно сохранив репутацию Емельяненко. Александр на этот раз не стал оставаться в клетке, чтобы традиционно попросить реванш и найти кучу оправданий.

Впрочем, они ему и не нужны. «Фениксу» вовсе не обязательно побеждать, чтобы сохранять к себе зрительский интерес. Другое дело, что он добавил работы своему менеджеру Никите Бурчаку. Если уж Александр проиграл «вчерашнему» блогеру, какого соперника ему надо найти, чтобы вернуться к победам? Когда уже одни стучатся в дно, Емельяненко только лишь открывает дверь в более глубокий подвал, и поражение от Коваленко — не конец падения для Александра.