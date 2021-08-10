Емельяненко, Махачев, Харитонов и Немков: главные бои россиян осенью

Фёдор Емельяненко проведёт прощальный бой в Москве, Ислам Махачев получил соперника мечты, Вадим Немков сразится в полуфинале Гран-при, а Магомеда Анкалаева ждёт главное испытание в карьере. Рассказываем об основных поединках россиян, которые пройдут в крупнейших промоутерских компаниях в ближайшие три месяца.

Фёдор Емельяненко — Тони Джонсон. 23 октября, Москва. Шансы 50 на 50

Прощальный бой легендарного Последнего Императора возглавит первый турнир Bellator в Москве, который обещает звёздный состав российских участников, а также выступление многих учеников и Емельяненко, и Хабиба Нурмагомедова. Имя оппонента Фёдора долгое время держалось в секрете, однако им оказался не кто-то из прославленных ветеранов и его ровесников и не явно проходимый джорнимен, а третий номер рейтинга организации Тони Джонсон. Для Фёдора это худший из возможных вариантов, так как соперник гораздо моложе, обладает мощным ударом, сильнее физически и при этом для большинства россиян остаётся ноунеймом. Остаётся уповать на то, что Фёдор с командой разобрали американца ещё при подготовке к бою с ним Валентина Молдавского. Но теория — это одно, а практика — совсем другое. Удивительно, что Фёдор при этом оказался у букмекеров небольшим фаворитом.

Ислам Махачев — Рафаэл дус Анжус. 30 октября, Абу-Даби. Шансы 80 на 20

Как и ожидалось, UFC не будет сводить двух претендентов-мусульман Бенейла Дариуша и Ислама Махачева в очной дуэли, а протеже Хабиба дадут кого-то из удобных ветеранов. 37-летний бразилец Рафаэл дус Анжус — идеальная мишень. Он не очень опасен в стойке, гораздо слабее Ислама в борьбе, и у того есть шансы залежать его в трёхраундовом противостоянии, как это сделал в своё время Хабиб, и со скальпом экс-чемпиона ворваться в титульную гонку. К тому же бой пройдёт на «Бойцовском острове», где на глазах у шейхов произойдёт идеальная презентация Махачева как будущего претендента на титул и прямого наследника Нурмагомедова.

Виталий Минаков — Тайрелл Форчун. 23 октября, Москва. Шансы 70 на 30

Один из ведущих российских тяжеловесов Виталий Минаков не дрался уже два года из-за проблем с американской визой и занятости в брянской облдуме. На домашнем турнире Bellator он попытается вернуться в дело и выступит, скорее всего, в соглавном бою против перспективного четвёртого номера рейтинга Bellator Тайрелла Форчуна, который быстрым техническим нокаутом «уволил» из организации обидчика Емельяненко Мэтта Митриона. Форчун сейчас находится на пике формы, но исход боя будет зависеть от физического и морального состояния Минакова, который на момент чемпионства в Bellator входил в десятку лучших тяжей мира. Но потом его карьера пошла на спад по непонятным причинам.

Александр Волков — Марчин Тыбура. 30 октября, Абу-Даби. Шансы 70 на 30

Ещё один популярный российский тяжеловес нуждается в реабилитации после очередной неудачной попытки выйти на титульный бой и поражения от Сирила Гана. Произойдёт это также на «Бойцовском острове», на разогреве у Яна Блаховича и Гловера Тейшейры. Соперником Александра будет другой экс-чемпион M-1 Challenge в тяжёлом весе — поляк Марчин Тыбура, который должен стать лёгкой мишенью для ударов ногами российского гиганта. Для Волкова это оптимальный соперник, идущий на серии из пяти побед, но при этом весьма удобный стилистически. К тому же он может поквитаться с Тыбурой за поражение Максима Гришина.

Сергей Харитонов — Чейк Конго. 20 августа, Су-Фолс. Шансы 50 на 50

Десантник Сергей Харитонов возвращается в дело после драки с Адамом Яндиевым, стоящей ему сломанного носа и нескольких фриковых боёв, упоминать соперников в которых — дело крайне неблагодарное. В Bellator российский ветеран дрался в последний раз в ноябре 2019-го, когда уступил вчистую британцу Линтону Васселу, а 46-летний француз Чейк Конго в прошлом году в упорной борьбе проиграл Тимоти Джонсону. Конго, несмотря на возраст, остаётся крайне неудобным соперником, в поединке с которым любой боец не может проявить своих лучших качеств. Это испытал на себе Минаков, потерпевший от него первое поражение. В бою двух ударников решающим фактором может оказаться преимущество в борьбе и клинче.

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир. 4 сентября, Лас-Вегас. Шансы 75 на 25

Первый в истории России заслуженный мастер спорта по ММА Магомед Анкалаев продолжает двигаться к титульному бою, впервые в карьере получив соперника из первой десятки. Опасного ударника Волкана Оздемира нельзя ни в коем случае недооценивать. Он хоть и проиграл четыре из шести последних боёв, преподал хороший урок молодому и перспективному сербу Александру Ракичу. Анкалаев находится в двух-трёх победах от титульного боя, и скальп Оздемира поможет приблизиться к этой задаче. Главное — не заиграться в размене ударами с опасным швейцарцем турецкого происхождения и использовать превосходство в борцовской подготовке.

Вадим Немков — Энтони Джонсон. 16 октября, Финикс. Шансы 65 на 35

Матчмейкеры Bellator решили провести оба полуфинала Гран-при тяжей на одном турнире. В первой паре встретятся экс-чемпион Райан Бейдер и Кори Андерсон, а во второй — Вадим Немков и Энтони Джонсон. В четвертьфинале против не самого сильного соперника Жозе Аугусто Джонсон показал, что четыре года отсутствия в боях не могли не сказаться на нём. Первый раунд он провёл очень блёкло, а затем выехал на силе своего удара. Этого и стоит бояться Немкову больше всего, особенно в первых трёх раундах. При этом если поединок пройдёт всю дистанцию, Вадим должен одержать победу как более техничный и разносторонний боец.