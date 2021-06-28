Менеджер Волкова обвинил в безумии судей, отдавших победу Гану

Менеджер российского бойца Ultimate Fighting Championship (UFC) Александра Волкова Иван Банников назвал безумием вердикт судей, отдавших победу французу Сирилю Гану. Свои обвинения мужчина высказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Думаю, что вердикт безумен наглухо. Пересмотрите бой. Пятый раунд — 24-24 по ударам. В первом и втором раундах Саша перебил Гана. В третьем и четвёртом преимущество Гана. Это могли быть 3-2 по раундам в любую сторону, но никак не 5-0, — сказал Банников.

Также менеджер отметил, что пересматривал поединок вместе с Волковым и его тренером Тарасом Кияшко и они пришли к таким же выводам. Волков проиграл Гану единогласным судейским решением со счётом 50:45 (двое) и 49:46.

Как сообщалось ранее, белорусский боец, экс-чемпион UFC Андрей Орловский бросил вызов россиянину Александру Волкову. Запись 42-летний Орловский сделал на своей странице в Instagram.