Сергей Харитонов анонсировал бой на голых кулаках у Амирана Сардарова

https://static.news.ru/photo/94edc5c0-8c73-11eb-a57b-96000091f725_660.jpg Сергей Харитонов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов анонсировал возвращение к выступлениям. Видео он опубликован на своей странице в Instagram.

Есть много информации в Интернете, что у меня в апреле состоится бой на голых кулаках. Да, это действительно так. Пока число не говорим, соперник американец, достаточно титулованный боец. Шоу проводим совместно с Амираном Сардаровым. Это будет грандиозный проект с рядом турниров, и возможно, в ближайшее время будет разыгран пояс организации, — сказал Харитонов.

Он добавил также, что соперника мы узнаем чуть позже, дату боя — тоже.

Последний бой 40-летний Харитонов провёл 23 февраля 2020 года в Белоруссии — против Фернандо Родригеса в промоушене WTKF, тогда он победил нокаутом во втором раунде.

В ноябре прошлого года у Харитонова случился конфликт с другим бойцом ММА — Адамом Яндиевым. Тот набросился на Сергея с кулаками во время турнира в «Лужниках», в результате чего Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости. Яндиев был задержан на 48 часов и затем отправлен в изолятор временного содержания. 17 ноября боец вышел на свободу. Бойцы извинились друг перед другом и мирно урегулировали конфликт, писал NEWS.ru.