Глава UFC назвал будущего соперника Махачева

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт рассказал о будущем российского легковеса Ислама Махачева и назвал его потенциального соперника в следующем бою. Об этом он рассказал в программе A-Side на Youtube-канале MMA на SBN.

Теперь им всем придётся драться с Исламом. Думаю, мы организуем ему бой с Бенейлом Дариушем. Мне нравится эта идея, — сказал Уайт.

В новом рейтинге UFC после досрочной победы над Тьяго Мойзесом Махачев поднялся на пятую строчку в лёгком весе и продлил свою победную серию до девяти боёв. Дариуш занял в рейтинге третье место и также идёт на внушительной победной серии. Бой Дариуша и Махачева может стать претендентским. Его победитель получит право подраться с победителем чемпионского боя между Шарлесом Оливейрой и Дастином Порье.

Как сообщалось ранее, российский боец UFC Ислам Махачев ответил новозеландскому коллеге Дэну Хукеру на своей странице в Twitter на обвинения в копировании Хабиба Нурмагомедова.