Нурмагомедов сравнил своё величие с Емельяненко

Экс-чемпион Ultimate FIghting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о своём величии и сравнил себя с Фёдором Емельяненко. Его слова приводит ESPN в своём Instagram.

Не хочу говорить: «Называйте меня величайшим бойцом всех времён». Я лишь один из величайших. Я нахожусь на одном уровне с Фёдором Емельяненко, Андерсоном Силвой, Джоном Джонсом, Даниэлем Кормье, Деметриусом Джонсоном и Жоржем Сен-Пьером, — сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов является единственным в истории чемпионом UFC, которому удалось закончить свою карьеру непобеждённым, одержав 29 побед в 29 поединках по правилам ММА. 13 из них он провёл в октагоне UFC.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о вариантах продолжения карьеры бывшего обладателя поясов промоушна в двух категориях Конора Макгрегора после того, как он завершит реабилитацию от травмы, полученной в поединке против Дастина Порье.