Анкалаев выиграл российское «дерби» и идёт за титулом и рекордом

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC серии Fight Night. В главном поединке вечера француз Сириль Ган в скучной и безрисковой манере перестрелял голландского нокаутёра Жаирзинью Розенстрёйка. Российский проспект Магомед Анкалаев ворвался в десятку лучших, одержав волевую победу над соотечественником Никитой Крыловым, а Максим Гришин уступил в близком бою.

Крупные парни разочаровали

Если бы в пустом зале Apex в Лас-Вегасе присутствовали зрители, они бы к концу пятого раунда зашлись бы диким свистом. Два ярких ударника-тяжеловеса к тому времени весьма утомили своей игрой в догонялки. Голландец Жаирзинью Резенстрёйк просто не мог достать толком соперника и простоял перед ним пять раундов, уповая на свой удар, а француз Сириль Ган спокойно расстреливал его с дистанции, но при этом попусту не рисковал и не давал навязать себе бескомпромиссный размен ударами.

Ган интересен в том числе и как потенциальный соперник Александра Волкова в одном из следующих боёв, победа в котором должна будет привести к титулу. Но при этом, кроме техничной работы ног, француз ничего удивительного в этом бою не показал. Впечатлило разве что, как он, проводя всего восьмой в жизни профессиональный поединок, идеально построил план и довёл дело до победы, не потратив при этом лишних сил.

Крылов хорошо подготовился, а Анкалаев долго запрягал

Поединок двух российских бойцов в полутяжёлом весе получился качественным и очень конкурентным, в чём большая заслуга Никиты Крылова. Уроженец Донбасса считался явным андердогом, но он провёл хороший тренировочный лагерь, учился работать с левшами и даже удивил базового борца Магомеда Анкалаева своевременным переводом в партер. Дагестанцу пришлось перестраиваться по ходу боя и возвращаться к истокам, а именно к борьбе. Своевременные переводы в партер позволили ему забрать второй и третий раунды, а вместе с ними и бой. При этом в стойке, где Магомед был всегда хорош, Крылов, работая на отходе, умело ему противостоял.

Если раньше Никите были свойственны недостаточный настрой и недооценка соперника, то после перезапуска карьеры в UFC он улучшил качество своей подготовки к боям и в этот вечер сделал явно больше, чем от него ждали специалисты и букмекеры. Все мощные атаки Анкалаева, в которых тот пытался заряжаться на один удар, Крылов видел и умело им противостоял, а небольшой шаг, который оставался для итоговой победы ему помешало сделать превосходство соперника в физической мощи.

Анкалаев пошёл на рекорд

В послематчевом интервью Анкалаев признался, что не планировал бороться изначально и был вынужден перестраиваться уже по ходу неудачно складывающегося поединка. Также стало понятно, почему у него столь эмоциональные угловые. Магомед по своему складу крайне спокойный человек и тренеры должны как следует завести его уже по ходу боя. Теперь Анкалаев твёрдо вошёл в десятку лучших полутяжей UFC и продлил победную серию до шести поединков. Это самая продолжительная победная серия в дивизионе прямо сейчас и четвёртая за всю историю полутяжёлого дивизиона. При этом все бойцы, одержавшие в полутяжах не менее шести побед кряду становились в итоге чемпионами UFC.

Муньос выиграл битву сбитых лётчиков

Некогда именитые бойцы легчайшего веса, которых одно время прочили и в претенденты на пояс Педро Муньос и Джимми Ривера в последнее время переживают не лучшие времена. Ривера проиграл три из пяти предыдущих поединков, а Муньос уступил в двух боях к ряду. В итоге соперники выдали феноменальную рубку в стойке, которая по зрелищности могла претендовать на бой не только вечера, но и месяца. Муньос бил мощнее и точнее и забрал с небольшим перевесом каждый из трёх раундов, а после боя бросил вызов экс-чемпиону дивизиона Ти-Джею Диллашоу, который возвращается в дело после дисквалификации за допинг.

Стабильный, но не блестящий Гришин

Американский кикбоксер Дастин Джейкоби оказался слишком крепким орешком для российского ветерана ММА Максима Гришина, который провёл неплохой поединок и несколько раз сумел удивить в стойке хорошо подготовленного соперника. Судьи отдали перевес американцу с минимальным преимуществом, а Гришин так и не смог преодолеть черту, которая отделяет крепкого и стабильного бойца от элитного. Максим демонстрирует завидный универсализм, одинаково хорошо чувствует себя и в стойке, и в партере, но при этом ему не хватает явных козырей в схватках с сильными соперниками, имеющих ярко выраженные сильные стороны. При этом в бою с Джейкоби у Гришина были даже возможности завершить бой досрочно.