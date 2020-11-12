Последние бои Императора: когда и как закончит карьеру Фёдор Емельяненко

Вторая по масштабам мировая лига ММА планирует мощную экспансию на российский рынок в рамках которой ожидается расширение ростера российских бойцов до 21, бои за три чемпионских титула с участием отечественных бойцов из Fedor Team и два прощальных поединка легендарного Последнего Императора Фёдора Емельяненко. Первый из них может пройти в Москве уже летом, если позволит эпидемиологическая ситуация. Представители лиги рассчитывают, что это шоу может пройти в присутствии зрителей. Кто мог бы стать соперниками Фёдора Емельяненко в его прощальном турне? Для этого есть несколько вариантов с реваншами и поединок со старым другом, который несколько раз срывался из-за форс-мажорных обстоятельств.

Два прощальных боя

Легендарный российский тяжеловес, с чьим именем связано становление ММА в нашей стране и который вдохновлял на подвиги Хабиба Нурмагомедова и десятки других прославленных российских бойцов, не выступал в клетке с декабря 2019 года, когда на новогоднем турнире в Японии победил техническим нокаутом американца Куинтона Джексона. Пандемия не только отложила почти на год возобновление турниров его лиги Bellator, но и заставила отложить продолжение прощального тура Емельяненко, в котором по плану значатся ещё один бой в России и один в Америке. На прошедшей в Москве пресс-конференции представителей компании Bellator Фёдор дал пояснения относительно своего будущего.

Есть определённые трудности с выездом в Америку, но мы соревнуемся, тренируемся, проводим сборы. Пока по разговору со Скоттом Кокером мы планируем турнир Bellator в Москве летом с моим участием в главном поединке, но многое будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом, — рассказал Емельяненко на пресс-конференции.

Помимо Емельяненко принять участие в турнире могут его ведущие ученики из Fedor Team: ставший недавно в очередной раз чемпионом мира по боевому самбо Валентин Молдавский, чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков и Анатолий Токов, который, наконец, дождался шанса на титульный поединок в среднем весе. Кроме того в промоушене подписаны такие известные бойцы, как Виталий Минаков, Сергей Харитнов и двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова — Усман, готовящийся к своему дебютному бою в январе 2021 года. Также организация заключила контракт с Магомедом Магомедовым, единственным бойцом мира, нанёсшим поражение в профессиональных ММА Петру Яну.

Реванши и давний соперник

После болезненных поражений в Bellator от Мэтта Митриона и Райана Бейдера на фоне побед над другими ветеранами эпохи «нулевых» Чейла Соннена, Квинтона Джексона и Фрэнка Мира создаётся впечатление, что Емельяненко будут сводить именно с ровесниками из категории 40+, которых в Bellator хватает даже после увольнения Роя Нельсона и завершения карьеры Мирко Крокопа. Однако сам Фёдор допускает, что мог бы ещё сразиться за пояс, который до сих пор принадлежит его обидчику Райану Бейдеру.

Райан Бейдер Amy Sanderson/Global Look Press

Бейдер нокаутировал Емельяненко в начале 2019 года на 36-й секунде первого раунда, но с тех пор проиграл один из двоих своих поясов, уступив в титульном поединке в полутяжёлом весе ученику Емельяненко Вадиму Немкову. Другим вариантом реванша является встреча с бразильцем Фабрисиу Вердумом, который в 2010 году нанёс Емельяненко первое в карьере «настоящее» поражение (остановка боя в PRIDE из-за рассечения запрещённым ударом с японцем Цуюси Косакой до сих пор не считается специалистами полноценным проигрышем). Бразилец после ухода из UFC подписался с Bellator ради именно этого боя, однако договориться о нём сторонам не удалось, о чём менеджер бразильца Али-Абдель Азиз оповестил в Twitter.

Мне сказали о том, что Фёдор струсил. Посмотрим, что теперь господин Скотт Кокер сделает, — написал египтянин, который также ведёт дела Хабиба Нурмагомедова.

Наконец, третьим и самым идеальным вариантом для Емельяненко является американский борец Джош Барнетт, бой с которым дважды срывался: сначала в PRIDE, а затем в компании Affliction, где Барнетт провалил допинг-тест. Их с Фёдором связывали дружеские отношения в бытность совместных выступлений в Японии, они могли провести время за ужином после совместных побед и всегда уважительно относились друг к другу. Дебют Барнетта в Bellator также оказался провален из-за допинг-теста, поэтому теперь путь на американские турниры ему на какое-то время закрыт, однако запрет не распространяется на Россию, тем более Джош недавно съездил в Польшу, где в главном бою турнира К-1 провёл бой на голых кулаках с местным ветераном Марцином Розальским.

Джош Барнетт Scott Kirklan/Global Look Press

О своём желании провести бой в Bellator c Фёдором Емельяненко в разное время заявляли и другие именитые бойцы: бразилец Витор Белфорт, россиянин Сергей Харитонов и американец Брок Леснар, который даже встречался по этому поводу со Скоттом Кокером.

Учеников ждут три титула

Уход легендарного Фёдора хотелось бы сопроводить не только яркой победой в бою с достойным соперником, но и своего рода передачей эстафеты новому поколению звёзд. Это могло бы выглядеть, как символическая передача перчаток Львом Яшиным в его прощальном матче своему преемнику Владимиру Пильгую. Тем более сейчас смена Емельяненко настолько хороша, что способна оккупировать все пояса в тяжёлых весовых категориях Bellator.

Валентин Молдавский уже смотрит на пояс в тяжёлом весе и ждёт, когда ему после долгой победной серии дадут право на схватку с Бейдером. Главное и его бойцовский уровень и уверенность побед позволяют рассчитывать на успех в этом противостоянии. Вадим Немков уже забрал титул в полутяжах и сейчас идут споры о том, какое бы место он занял в сравнении с топовыми бойцами UFC. Для начала ему надо будет взять реванш у Фила Дэвиса, но затем на очередь придёт и Кори Андерсон, ушедший из лучшей лиги мира, будучи в топ-5. Наконец, Анатолий Токов мог сражаться за титул в среднем весе ещё после победы над его бывшим обладателем Александром Шлеменко, но и он был вынужден победить ещё нескольких ноунеймов пока его сведут с Гегардом Мусаси.

Но главный вопрос, что дальше? Станет ли Bellator второй лигой для российских бойцов, своего рода КХЛ или они всё же рискнут поехать в Америку, набраться опыта в тамошних тренировочных лагерях и, помножив его на отличную староосколькую базу под руководством Фёдора, отправятся покорять UFC?