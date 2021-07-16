Шлеменко прокомментировал отношения между братьями Емельяненко

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко в разговоре с NEWS.ru высказал мнение об отношениях между Фёдором и Александром Емельяненко.

Я бы хотел, чтобы всё у них было хорошо, но что между ними произошло, это знают только они. Видать, что-то слишком серьёзное. Саша, видимо, сделал что-то такое, что очень серьёзно Фёдору по сердцу ударило, — сказал Шлеменко.

Ранее в пятницу, 16 июля, Емельяненко-старший рассказал об отношениях с братом. По словам Фёдора, ему очень неприятно из-за того, что происходит. Братья не общаются друг с другом уже несколько лет.

Как сообщалось ранее, Емельяненко-младший поделился планами на три ближайших боя.