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Шлеменко прокомментировал отношения между братьями Емельяненко

15:08, 16 июля 2021
Федор Емельяненко и российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко-младший (справа налево) Федор Емельяненко и российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко-младший (справа налево) Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS
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Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко в разговоре с NEWS.ru высказал мнение об отношениях между Фёдором и Александром Емельяненко.

Я бы хотел, чтобы всё у них было хорошо, но что между ними произошло, это знают только они. Видать, что-то слишком серьёзное. Саша, видимо, сделал что-то такое, что очень серьёзно Фёдору по сердцу ударило, — сказал Шлеменко.

Ранее в пятницу, 16 июля, Емельяненко-старший рассказал об отношениях с братом. По словам Фёдора, ему очень неприятно из-за того, что происходит. Братья не общаются друг с другом уже несколько лет.

Как сообщалось ранее, Емельяненко-младший поделился планами на три ближайших боя.

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