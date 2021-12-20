Экс-претендент на титул UFC задержан по обвинению в нападении

Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем и полутяжёлом весах Чейл Соннен задержан в Лас-Вегасе по обвинению в нападении и нанесении побоев неизвестному мужчине. Как сообщает BJPenn.com, инцидент произошёл в одном из отелей города.

По информации издания, Соннен подрался с проходившей мимо парой. Бывший боец UFC затеял потасовку с мужчиной, вследствие чего один из прохожих обратился в полицию. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка задержали спортсмена. Чейл покинул отель в наручниках.

44-летний Соннен известен по выступлениям в крупнейших MMA-промоушенах США — UFC и Bellator. За свою профессиональную карьеру он провёл 49 боёв, в которых одержал 31 победу (12 — досрочно), потерпел 17 поражений, а ещё одну схватку свёл вничью.

Боец дважды претендовал на титул UFC в среднем весе, но в обоих случаях досрочно уступил на тот момент действующему чемпиону Андерсону Силву. Также он бился за пояс в полутяжёлой категории, он проиграл нокаутом Джону Джонсу.

Впоследствии Соннен перешёл в Bellator и принял участие в Гран-при в тяжёлом весе. Спортсмен дошёл до полуфинала, где уступил Фёдору Емельяненко.

Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств палестинского происхождения Белал Мухаммад подвергся расизму во время поединка с соотечественником Стивеном Томпсоном на турнире UFC Vegas 45, который прошёл 18 декабря в Лас-Вегасе. Спортсмен сказал, что пьяный фанат выкрикивал оскорбительные слова на арабском языке.