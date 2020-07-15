Девушка из клуба "Ахмат" одержала первую победу в UFC болевым на руку

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Россиянка грузинского происхождения Лиана Джоджуа (8-3) одержала первую победу в свой карьере в UFC. На третьей минуте первого раунда она поймала на рычаг локтя румынку Диану Белбицу (13-6).

Белбица хорошо начала поединок с работы в стойке, но затем совершила тактическую ошибку, переведя поединок в партер. Джоджуа, работая из гарда, ногами захватила руку соперницы и довела приём до её сдачи. Теперь Джоджуа претендует на одну из специальных премий по итогам турнира.

Я думала о приёме, а рычаг локтя, как раз мой любимый. Не думала, что получится его применить уже в первом раунде. Очень счастлива одержать первую победу за два года, мне этого очень не хватало, - сказала Джоджуа в после-матчевом интервью.

"I'm very happy. This is a good day for me." @LianaJojua talks about getting a win by using her favorite submission in the first round. #UFCFightIsland1 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/Q0eAUx9O69 — UFC News (@UFCNews) July 16, 2020

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