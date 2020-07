Девушка из клуба "Ахмат" одержала первую победу в UFC болевым на руку

Белбица хорошо начала поединок с работы в стойке, но затем совершила тактическую ошибку, переведя поединок в партер. Джоджуа, работая из гарда, ногами захватила руку соперницы и довела приём до её сдачи. Теперь Джоджуа претендует на одну из специальных премий по итогам турнира.

"I'm very happy. This is a good day for me." @LianaJojua talks about getting a win by using her favorite submission in the first round. #UFCFightIsland1 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/Q0eAUx9O69