Девушка из клуба "Ахмат" одержала первую победу в UFC болевым на руку

Россиянка грузинского происхождения Лиана Джоджуа (8-3) одержала первую победу в свой карьере в UFC. На третьей минуте первого раунда она поймала на рычаг локтя румынку Диану Белбицу (13-6).
Белбица хорошо начала поединок с работы в стойке, но затем совершила тактическую ошибку, переведя поединок в партер. Джоджуа, работая из гарда, ногами захватила руку соперницы и довела приём до её сдачи. Теперь Джоджуа претендует на одну из специальных премий по итогам турнира.
Я думала о приёме, а рычаг локтя, как раз мой любимый. Не думала, что получится его применить уже в первом раунде. Очень счастлива одержать первую победу за два года, мне этого очень не хватало, - сказала Джоджуа в после-матчевом интервью.