Основатель UFC потвердил, что именно Тактаров первый российский чемпион

https://static.news.ru/photo/3d29e7b2-c6a6-11ea-ae73-fa163e074e61_660.jpg Олег Тактаров Фото: V.CHERNYKH/Global Look Press

Основатель UFC Арт Дэйви назвал Олега Тактарова первым российским чемпионом в истории компании и сравнил его достижения с успехами Хабиба Нурмагомедова.

Он первый чемпион UFC из России. На турнире UFC 6 он завоевал чемпионский пояс. Чтобы победить на таком турнире, нужно было победить трех разных соперников за один вечер. Я уважаю то, что Хабиб Нурмагомедов делает сейчас, но он дерется два раза в год. Это намного легче, — приводит слова Дэйви «Спорт-Экспресс».

Также бывший функционер отметил, что на тех турнирах практически не было ограничений, и соперников можно было добивать как угодно.

Как писал NEWS.ru, казахстанский боксёр Александр Журавский не примет участие в главном бою турнира «Короли Нокаутов-4» в Москве, который пройдёт 27 июля под эгидой «ЮКА Промоушен».