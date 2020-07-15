Казахстанский боксёр Журавский отказался от боя с россиянином

Казахстанский боксёр Александр Журавский не примет участие в главном бою турнира «Короли Нокаутов-4» в Москве, который пройдёт 27 июля под эгидой «ЮКА Промоушен». Его соперником должен был стать россиянин Хусейн Байсангуров.
Мы до последнего надеялись, что бескомпромиссный бой Журавский-Байсангуров состоится. Казахский боксер заявил об официальном отказе проводить этот поединок 27 июля, — приводит слова генерального директора «ЮКА Промоушен» Зяки Юнисова пресс-служба организации.
Юнисов добавил, что такой вариант развития событий рассматривался, и теперь Байсангурову ищут адекватную замену в первом полусреднем весе.
Как писал NEWS.ru, бывший боец смешанных единоборств, выступавший в Bellator, британец Жаро Шеперд был убит после вечеринки, посвящённой его 30-летию.
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