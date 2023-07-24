Бойцу поп-ММА Мураду сломали челюсть, скулу и нос: кто такой, что случилось Исрапила Рамазанова госпитализировали с переломами лицевых костей черепа

Фото: Соцсети

«Мурад Легенда» ( Исрапил Рамазанов)

Боец поп-ММА Исрапил Рамазанов, более известный как Мурад Легенда, потерпел поражение от Фарида Ядуллаева на турнире «Наше дело». После поединка он был госпитализирован с тяжелыми травмами лица. NEWS.ru рассказывает о прошедшей встрече и повреждениях, которые получил уроженец Дагестана.

Кто дрался с Мурадом

Бой между Исрапилом Рамазановым и бойцом поп-ММА Фаридом Ядуллаевым по прозвищу Фара состоялся 22 июля. Поединок был рассчитан на три раунда по три минуты с ограничением в партере 30 секунд. Такой формат был выгоден Ядуллаеву, который занимался боксом и кикбоксингом и проводил в ММА свой дебютный поединок. К этому противостоянию Фара подошел после серии из двух побед — над Еркебуланом Токтаром и Евгением Колесниковым.

Рамазанов стал широко известен благодаря видео — представившись Мурадом, он обманул таксиста, чтобы не оплачивать проезд. Ролик набрал миллионы просмотров и разошелся на цитаты, а Мурада начали называть Легендой.

Приобретенную известность Исрапил использовал для участия в боях в жанре поп-ММА. Он одержал восемь побед и потерпел одно поражение, выступая на турнирах промоушенов Arena и «Наше дело». Мурад дважды дрался с ведущим «Дома-2» Андреем Черкасовым и видеоблогером-экстремалом Вадимом Вадимычем.

Как прошел бой Мурада и Фары

Сценарий поединка не менялся на протяжении всей дистанции. Фарид расстреливал Мурада в стойке апперкотами и ударами с обеих ног. Блогер цеплялся за соперника и переводил в партер. В середине первого раунда Мурад Легенда вышел на удушающий прием, но Фара вытерпел. В начале второго раунда Фарид ударом с ноги в голову отправил Рамазанова в нокдаун.

Поднявшись, Легенда пропустил еще один жесткий удар — с левой руки. В заключительном раунде Фара продолжил «обстреливать» голову уставшего соперника, которому удались два перевода. Выступление бойцов судьи оценили единогласным решением — 30:27 в пользу Ядуллаева.

Фото: Соцсети «Мурад Легенда» ( Исрапил Рамазанов)

Как Мурад попал в больницу

Тяжелое состояние Мурада бросилось в глаза сразу после оглашения результата. Его нос искривился и кровоточил. Дагестанец отправился в свой угол, чтобы прилечь и выпить воды. Послематчевое интервью он дал сидя на канвасе. Уже в раздевалке медицинские работники прикладывали лед к лицу Рамазанова. Параллельно он продолжал выяснять отношения с Ядуллаевым.

С турнира «Легенду» увезла машина скорой помощи. Впоследствии стало известно, что Рамазанов получил множество травм. Бойцу сломали кости скул, левую стенку глазницы, нижнюю челюсть и нос.

Что известно про травму Мурада

Известный тренер Рамазан Исмаилов в интервью NEWS.ru рассказал, что полученные травмы не помешают Рамазанову быстро вернуться к боям.

«Мурад признался, что вышел на бой со сломанной челюстью. Восстановиться после этих повреждений можно за месяц. Он может погулять, покупаться и отдохнуть. Деньги же заработал. Главное, чтобы не было сотрясения мозга. Тогда потихоньку можно начинать работать со скакалкой, на лапах. По шагу возвращаться в тренировочный процесс и готовиться к следующему бою», — сказал Исмаилов.

Специалист считает, что бои для 37-летнего Мурада — лучший способ заработка.

«Лучше он будет зарабатывать таким способом. Он нашел себя в боях. Прежние ошибки повторять не надо. Организациям он интересен», — сказал Исмаилов.

Фото: Соцсети «Мурад Легенда» ( Исрапил Рамазанов)

В каком промоушене прошел бой

Поединок Легенды и Фары организовала лига «Наше дело». Промоушен проводит как противостояния профессиональных спортсменов, так и бои с участием блогеров, артистов, рэперов и телеведущих. Основателем промоушена является Артур Арутюнян — он дал большое интервью NEWS.ru.

«Мы начали создавать „Наше дело“ два года назад и сразу заняли лидирующие позиции в этом сегменте, собирая огромное количество просмотров. С тех пор мы очень сильно выросли, постепенно превращаемся из YouТube-промоушена в профессиональную бойцовскую лигу, потому что у нас дерутся как профессионалы, так и блогеры», — сказал Арутюнян.

Кто еще из ММА попал в больницу после боя

На фоне травм коллег из ММА Мурад Легенда легко отделался. 14 июля в чемпионском поединке лиги AMC Fight Nights Ахмед Алиев отправил в нокдаун Магомеда Сулумова, но последний в падении умудрился захватить ногу соперника и порвать ему крестообразные связки. Алиева унесли из клетки на носилках.

16 июля состоялся поединок в UFC между Викторией Дудаковой и Истелой Нунес. Встреча продлилась полминуты. Представительница России оформила сопернице тейкдаун. Бразильянка попыталась смягчить падение рукой, но настолько неудачно приземлилась, что ее левая рука надломилась в области локтя в сторону, обратную естественному сгибу.

21 июля незавидная участь постигла чемпиона ACA в полулегком весе Алихана Сулейманова, сломавшего палец, пока он наносил удары. В результате представитель Чечни проиграл нокаутом Исламу Омарову и потерял звание лучшего бойца организации.

Случаи травм во время поединков в смешанных единоборствах нередки. При этом в официальных организациях не было ни одного происшествия с летальным исходом. Бокс более травмоопасен — в этом виде спорта зафиксировано более 60 случаев смерти спортсменов от полученных на ринге травм.

В России наиболее известны смерти Максима Дадашева (2019), Романа Симакова (2011) и Ареста Саакяна (2022). В каждом из случаев причиной смерти стал отек мозга в результате многочисленных пропущенных ударов в голову. Бывший чемпион мира Джеральд Макклеллан (1995) и чемпион России Магомед Абдусаламов (2013) остались навсегда прикованы к инвалидным креслам по тем же причинам.

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