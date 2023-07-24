Бойца поп-ММА Мурада госпитализировали сразу после боя с букетом травм SHOT: бойца поп-ММА Мурада экстренно госпитализировали с переломами сразу после боя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бойца смешанного стиля Исрапила Мурада Рамазанова отправили в больницу сразу после боя против Фарида Ядуллаева, который состоялся 22 июля, сообщает Telegram-канал SHOT. У 37-летнего спортсмена диагностировали перелом скулы, левой стенки глазницы, носа и челюсти. Бой Мурад проиграл единогласным решением судей.

По данным канала, теперь он проходит лечение и объясняет врачам и полицейским причины получения таких травм.

Telegram-канал Baza, в свою очередь, сообщает, что Рамазанова из клинической больницы имени Пирогова уже выписали.

Ранее в Амурской области погиб 16-летний подросток, участвовавший в соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА). В Сети появилась видеозапись, на которой один спортсмен наносит оппоненту разрешенный удар ногой с разворота, в результате чего второй падает на настил и теряет сознание. Спортсмен скончался позже в машине скорой помощи.

В январе боец смешанных единоборств Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет. Виктория Ли в 2021 году заключила контракт с One FC — сингапурской организацией, проводящей бои по смешанным боевым искусствам. За время сотрудничества Виктория провела три боя, в которых одержала победу досрочно. Причины смерти спортсменки обнародованы не были.