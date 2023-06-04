Подросток погиб на соревнованиях по ММА в Амурской области

16-летний подросток, участвовавший в соревнованиях по смешанному стилю (ММА), погиб в Амурской области, сообщает Telegram-канал «112». Канал публикует видеозапись, на которой один спортсмен наносит своему оппоненту разрешенный удар ногой с разворота, в результате чего второй падает на настил и теряет сознание.

Трагедия произошла на открытом Кубке «Спорт клуба Родина» по ММА, турнир был организован и проводился региональным отделением.

По информации «112», оба спортсмена выступали без шлемов, что является нарушением правил при проведении таких турниров для несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет. Виктория Ли в 2021 году заключила контракт с One FC — сингапурской организацией, проводящей бои по смешанным боевым искусствам. За время сотрудничества Виктория провела три боя, в которых одержала победу досрочно. Причины смерти спортсменки обнародованы не были.

В декабре прошлого года, футбольный обозреватель из Соединенных Штатов Грант Валь скончался во время освещения матча между Аргентиной и Нидерландами в Катаре. Журналист потерял сознание на трибуне для прессы на стадионе «Лусаил» в Дохе. Медики не смогли его спасти. На момент смерти Валю было 48 лет.