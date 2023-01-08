Боец ММА Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет

Фото: Скриншот с видео/youtube.com

Виктория Ли

Боец смешанных единоборств Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет, сообщила в соцсетях ее сестра Анджела Ли. Причина смерти спортсменки не сообщается.

Она ушла слишком рано, <...> наша семья была полностью опустошена. Мы скучаем по ней. Больше всего на свете. Наша семья никогда не будет прежней. Жизнь никогда не будет прежней, — написала Анджела в блоге.

Виктория Ли в 2021 году заключила контракт с One FC — сингапурской организацией, проводящей бои по смешанным боевым искусствам. За время сотрудничества Виктория провела три боя, в которых одержала победу досрочно.

8 января стало известно о смерти бывшего полузащитника сборной Камеруна по футболу Модеста М’Бами. Ему было 40 лет.

Несколько дней назад в возрасте 58 лет скончался бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по футболу в составе сборной Италии Джанлука Виалли.