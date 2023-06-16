Поп-ММА проверит прокуратура: в чем дело, почему эти лиги смотрят миллионы Деятельностью промоушена Hardcore Fighting заинтересовалась прокуратура из-за бойца Залимхана Юсупова

Фото: Социальные сети Залимхана Юсупова

Генеральная прокуратура РФ проверит лигу Hardcore Fighting на пропаганду наркотиков, а одного из бойцов — Залимхана Юсупова — на предмет употребления запрещенных веществ. NEWS.ru рассказывает, кто такой Юсупов, что известно о лиге Hardcore и жанре поп-ММА в целом.

Почему вмешалась прокуратура

Генпрокуратура намерена проверить лигу поп-ММА Hardcore Fighting на пропаганду наркотиков. Telegram-канал Mash сообщил, что причиной проверки стало обращение общественной организации «Армия защитников отечества» с жалобой на действия бойца Залимхана Юсупова, которого болельщики называют Залик Солевой. Издание отмечает, что «огромные зрачки, неконтролируемая агрессия и дерганность стали обычным состоянием Юсупова на публике и во время боев».

«Всех, кто транслирует грязь на многомиллионную аудиторию, необходимо привлечь к ответственности и наказать», — высказал мнение руководитель движения «Армия защитников отечества» Иван Отраковский

Фото: Социальные сети Залимхана Юсупова

Что думают о Юсупове спортсмены

Выступающий в Hardcore бывший боец ММА Вячеслав Василевский заявил в интервью NEWS.ru, что репутация Залимхана испорчена всевозможными конфликтами.

«Не знаю о причастности Юсупова к наркотикам, но он известен своей неадекватностью. Говорят, он под чем-то. Не исключено, но я не медицинский работник и не могу утверждать. Он прыгает на всех, провоцирует конфликтные ситуации. Не думаю, что это под влиянием наркотиков. Это делается специально для раскрутки. Не как бойца, а как отрицательного медиаперсонажа. Юсупов вызывает негатив, зато остаётся на плаву», — сказал Василевский.

Глава Hardcore Анатолий Сульянов пять месяцев назад предположил, что Залимхан «испытывает серьезные сложности с наркотическими препаратами». Тогда руководитель организации пообещал «поставить нарколабораторию перед боем».

Hardcore отреагировал только на запрос в прокуратуру

После публикации информации о грядущей проверке Генпрокуратуры Hardcore выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о полугодичной дисквалификации Юсупова, которая вступила в силу еще 30 мая.

«Мы считаем невозможным и неприемлемым смешивать репутацию спортивной организации, создающей тысячи рабочих мест и реализующей сотни благотворительных проектов, с личным выбором отдельных спортсменов и пытаться ее очернить. Мы тщательно изучили эпизоды, приведенные в данной публикации, и наша группа юристов не обнаружила признаков пропаганды запрещённых веществ», — говорится в заявлении.

При этом до публикации новости о проверке лига мирилась с поведением Залимхана, организовав ему три боя только в этом году. К тому же лига не сообщила о дисквалификации спортсмена две недели назад.

«В Hardcore не убирали Юсупова, потому что его смотрят. Он популяризирует организацию. Залимхана ненавидят, смотрят и комментируют. Он создает ажиотаж. Мое мнение о нем негативное, но если из поп-ММА убрать таких персонажей, это уже будет спорт, а не шоу. И не было бы проверок и дискуссий о том, что такие организации надо закрывать. Спрос диктует предложение и людям это заходит», — добавил Василевский в интервью NEWS.ru.

Кто такой Юсупов

Telegram-канал Mash назвал Юсупова участником Олимпийских игр 2012 года, что подхватили другие СМИ. Однако он является полной тезкой российско-таджикского борца вольного стиля Залимхана Юсупова, становившегося серебряным призером Азиатских игр.

Юсупов из Hardcore младше своего тезки на девять лет. В любительском спорте он никогда не выступал за сборные, добившись только звания мастера спорта по боевому самбо. В 2014 году Залимхан дебютировал в профессиональных ММА. Он выступал в таких известных лигах, как Fight Nights, Open FC, GFC, а также в подразделении ACA для начинающих бойцов — Young Eagles.

В 2021 году после трех поражений подряд он принял решение о переходе в Hardcore — организацию, которая получила известность в кругах поп-ММА за счет скандалов на пресс-конференциях.

Чем Юсупов занимался в Hardcore

В официальных поединках по правилам ММА в Hardcore Залимхан потерпел четыре поражения при двух победах. Спортсмен запомнился не столько боями, сколько вызывающим поведением за пределами клетки. В марте 2022-го на пресс-конференции он пытался «задушить» бойца Магомеда Зайналова. Ведущие остановили Залимхана, но он не успокоился и ударил Зайналова в челюсть.

В апреле того же года после победы над Максимом Демиховым Юсупов оскорбил бойца Назира Кишукова, который сидел в зале. Вышедший к нему в клетку Назир попытался вступить с противником в диалог, но получил удар слева.

В июне после поражения от Давуда Магомедова Юсупов «наехал» на его друга Хадиса Ибрагимова, пообещав разобраться с ним на улице и совершить с ним действия сексуального характера. В итоге Юсупову в Дагестане разбили голову. Позже Ибрагимов признался, что причиной избиения Залимхана был их конфликт, но сам Хадис в драке не участвовал, он находился в Санкт-Петербурге.

От Короля Сабмишенов до Залика Солевого

Избиение отразилось на поведении Юсупова. В третьем поединке с Владиславом Ковалевым зрители отмечали странные поступки спортсмена между раундами, заторможенную реакцию, бегающие глаза. И если раньше бойца называли Королём Сабмишенов, после боя с Ковалевым спортсмена нарекли Заликом Солевым.

На очередной пресс-конференции Залимхан зашел за спину бросившему ему вызов бойцу Джавиду Рзаеву и провел удушающий прием. Уже тогда глава лиги Сульянов грозился выгнать Юсупова из промоушена. Однако вскоре боец напал на белорусского кикбоксера Петра Романкевича в одном из ресторанов Москвы. Тактика была той же: Залимхан зашел жертве за спину и начал душить.

Романкевич, имевший преимущество в росте и массе, попросил устроить ему бой с Юсуповым по правилам ММА, в котором Залимхан одержал сенсационную победу, подтвердив свое первое прозвище Король Сабмишенов. Однако несмотря на редкие победы, Юсупов остается одним из главных антигероев поп-ММА.

Что такое поп-ММА и кто это смотрит

Поп ММА — это бои по различным правилам, в которых принимают участие в основном не профессиональные бойцы, а блогеры, представители шоу-бизнеса и другие медийные личности. В прошлом году, к примеру, лига «Наше Дело» организовала бой между Никитой Джигурдой и Отаром Кушанашвили. К клетку выходил даже депутат Госдумы Виталий Милонов. Обычно такие мероприятия собирают миллионы просмотров.

В последние несколько лет поп-ММА стали популярнее обычных смешанных единоборств, хотя эти бои не транслируются по телевидению, их можно смотреть только в интернете.

Популярность жанру принесли скандальные способы раскрутки боев: драки на пресс-конференциях и взвешиваниях, обмен угрозами вживую и в соцсетях и другое. Этого часто нет в профессиональных единоборствах. Участие публичных личностей и блогеров также сыграло важную роль в росте аудитории поп-ММА.

По статистике такие бои смотрят в основном подростки и молодые люди. Среди них немало выходцев из республик Северного Кавказа, а также Закавказья и Средней Азии, где контактные виды спорта хорошо развиты и пользуются большой популярностью.

Большинство профессиональных бойцов считают, что подобные бои позорят единоборства и прививают неправильные ценности.

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