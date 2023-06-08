Как жертва изнасилования стала секс-символом ММА: история Пейдж Ванзант Звезда смешанных единоборств рассказала ужасную историю из детства

Фото: Manny Crisostomo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пейдж Ванзант

Бывший боец смешанных единоборств (ММА) Пейдж Ванзант призналась, что заниматься боевыми видами спорта ее побудило отношение сверстников, которые не только травили и издевались над будущей спортсменкой, но и изнасиловали ее. NEWS.ru расскажет, как, несмотря ни на что, Ванзант стала одной из самых популярных спортсменок мира.

Что рассказала Ванзант в автобиографии

Пейдж Ванзант издала свою автобиографию «Восхождение: выжить в бою моей жизни». В книге она рассказала, как подверглась изнасилованию в 2008 году, когда ей было 14 лет. По воспоминаниям девушки, группа парней из средней школы напоила ее спиртным, после чего воспользовалась беспомощным состоянием жертвы.

Фото: Joint Staff/Digital/Global Look Press Пейдж Ванзант

Пейдж спасли ММА

Спортсменка призналась, что смешанные единоборства сыграли важную роль в ее жизни и помогли пережить тяжелый период. В ту пору она занималась танцами и даже не думала о карьере в ММА.

Но однажды она оказалась в зале известного ветерана Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кена Шемрока, где начала обучаться смешанным единоборствам. В 18 лет Пейдж уже побеждала на любительских соревнованиях и решила перейти в профессиональный спорт.

«Бои ММА спасли мне жизнь. Это спасло меня и как личность», — сказала Ванзант.

Фото: AP/TASS Пейдж Ванзант наносит удар в женском поединке по смешанным единоборствам

В UFC ее пригласил лично Дэйна Уайт

Ванзант успела провести только четыре поединка в ММА, когда в декабре 2014 года раздался звонок с неизвестного номера. Мужчина представился как Дэйна Уайт (глава промоушена UFC) и выразил желание увидеть спортсменку в своей организации.

Пейдж уточнила, а уверен ли сам Уайт в том, что она необходима в ростере UFC. На что глава организации ответил, что «чертовски уверен». Главу UFC всегда привлекали не только спортсмены, но и яркие личности. Сам Уайт всегда с восторгом говорил о том, как Ванзант умеет себя подать.

Пейдж стала одной из первых 11 женщин, подписавших контракт с UFC. На тот момент ей было 20 лет.

Променяла бои на «Танцы со звездами»

Первоначальной целью Пейдж был чемпионский пояс UFC, но мечты быстро разбились о реальность. Ванзант чередовала успехи с неудачами, оставив ММА с рекордом восемь побед и пять поражений. Спортсменка попробовала свои силы в кулачных боях, но там выступила ещё хуже — два поражения в двух поединках.

Фото: AP/TASS Пейдж Ванзант позирует после тренировки в тренажерном зале Ultimate Fitness

При этом популярность Пейдж продолжала расти. Она отличалась агрессивным стилем боя, всегда стремилась закончить поединок нокаутом. А яркая внешность и откровенный контент в соцсетях сделали ее главным секс-символом ММА. Трансляции боев и взвешиваний с участием Ванзант собирали рекордные рейтинги.



«Люди любят эту девушку. Я не знаю, смотрели ли вы видео, где она танцует перед своей машиной, это потрясающе. У нее есть индивидуальность. У некоторых есть невидимый „фактор“, внутренний огонь, которому нельзя научить людей. У Пейдж он есть», — говорил Уайт.

Последний раз Ванзант выступила в боевом виде спорта в 2021 году, решив сосредоточиться на медийной карьере. В социальных сетях у девушки три миллиона подписчиков. Причем известность спортсменка приобрела после участия в передаче «Танцы со звездами», которая стала причиной ее ухода из UFC.

«В „Танцах со звездами“ я заработала больше, чем за всю карьеру в UFC, даже если учесть все бои, победы и бонусы. Вот так выглядит реальная картина», — сообщила Ванзант.

Фото: Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Пейдж Ванзант выступает на Web Summit 2018 в Лиссабоне

Пейдж замужем и ведет эротический блог

С личной жизнью у Ванзант все в порядке. Она вышла замуж за бойца Bellator Остина Вандерфорда. Пара встречалась с 2017-го и официально оформила отношения через год. Сейчас девушка ведет канал OnlyFans, где выкладывает фото и видео эротического характера. Подписка на ее аккаунт стоит $9,9 в месяц.

Супруг поддерживает ее стремление, периодически они вместе появляются на снимках в жанре ню. Ванзант довольна своей нынешней жизнью. Она признается, что в социальных сетях зарабатывает больше, чем на боях в UFC, где ей платили $46 тысяч за выступление и столько же сверху — за победу.

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