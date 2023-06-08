Бывший боец смешанных единоборств (ММА) Пейдж Ванзант призналась, что заниматься боевыми видами спорта ее побудило отношение сверстников, которые не только травили и издевались над будущей спортсменкой, но и изнасиловали ее. NEWS.ru расскажет, как, несмотря ни на что, Ванзант стала одной из самых популярных спортсменок мира.
Что рассказала Ванзант в автобиографии
Пейдж Ванзант издала свою автобиографию «Восхождение: выжить в бою моей жизни». В книге она рассказала, как подверглась изнасилованию в 2008 году, когда ей было 14 лет. По воспоминаниям девушки, группа парней из средней школы напоила ее спиртным, после чего воспользовалась беспомощным состоянием жертвы.
Пейдж спасли ММА
Спортсменка призналась, что смешанные единоборства сыграли важную роль в ее жизни и помогли пережить тяжелый период. В ту пору она занималась танцами и даже не думала о карьере в ММА.
Но однажды она оказалась в зале известного ветерана Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кена Шемрока, где начала обучаться смешанным единоборствам. В 18 лет Пейдж уже побеждала на любительских соревнованиях и решила перейти в профессиональный спорт.
«Бои ММА спасли мне жизнь. Это спасло меня и как личность», — сказала Ванзант.
В UFC ее пригласил лично Дэйна Уайт
Ванзант успела провести только четыре поединка в ММА, когда в декабре 2014 года раздался звонок с неизвестного номера. Мужчина представился как Дэйна Уайт (глава промоушена UFC) и выразил желание увидеть спортсменку в своей организации.
Пейдж уточнила, а уверен ли сам Уайт в том, что она необходима в ростере UFC. На что глава организации ответил, что «чертовски уверен». Главу UFC всегда привлекали не только спортсмены, но и яркие личности. Сам Уайт всегда с восторгом говорил о том, как Ванзант умеет себя подать.
Пейдж стала одной из первых 11 женщин, подписавших контракт с UFC. На тот момент ей было 20 лет.
Променяла бои на «Танцы со звездами»
Первоначальной целью Пейдж был чемпионский пояс UFC, но мечты быстро разбились о реальность. Ванзант чередовала успехи с неудачами, оставив ММА с рекордом восемь побед и пять поражений. Спортсменка попробовала свои силы в кулачных боях, но там выступила ещё хуже — два поражения в двух поединках.
При этом популярность Пейдж продолжала расти. Она отличалась агрессивным стилем боя, всегда стремилась закончить поединок нокаутом. А яркая внешность и откровенный контент в соцсетях сделали ее главным секс-символом ММА. Трансляции боев и взвешиваний с участием Ванзант собирали рекордные рейтинги.
«Люди любят эту девушку. Я не знаю, смотрели ли вы видео, где она танцует перед своей машиной, это потрясающе. У нее есть индивидуальность. У некоторых есть невидимый „фактор“, внутренний огонь, которому нельзя научить людей. У Пейдж он есть», — говорил Уайт.
Последний раз Ванзант выступила в боевом виде спорта в 2021 году, решив сосредоточиться на медийной карьере. В социальных сетях у девушки три миллиона подписчиков. Причем известность спортсменка приобрела после участия в передаче «Танцы со звездами», которая стала причиной ее ухода из UFC.
«В „Танцах со звездами“ я заработала больше, чем за всю карьеру в UFC, даже если учесть все бои, победы и бонусы. Вот так выглядит реальная картина», — сообщила Ванзант.
Пейдж замужем и ведет эротический блог
С личной жизнью у Ванзант все в порядке. Она вышла замуж за бойца Bellator Остина Вандерфорда. Пара встречалась с 2017-го и официально оформила отношения через год. Сейчас девушка ведет канал OnlyFans, где выкладывает фото и видео эротического характера. Подписка на ее аккаунт стоит $9,9 в месяц.
Супруг поддерживает ее стремление, периодически они вместе появляются на снимках в жанре ню. Ванзант довольна своей нынешней жизнью. Она признается, что в социальных сетях зарабатывает больше, чем на боях в UFC, где ей платили $46 тысяч за выступление и столько же сверху — за победу.
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