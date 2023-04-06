«Махачев хочет, чтобы весь мир был мусульманским»: Дивнич ответил бойцу UFC Максим Дивнич отреагировал на критику со стороны Ислама Махачева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Максим Дивнич в интервью NEWS.ru отреагировал на пост Ислама Махачева в соцсетях. Чемпион UFC написал, что «cколько бы ни препятствовали постройке мечети всякие Дивничи и ему подобные, мечети будут строиться, а мусульман будет еще больше».

Такого рода высказывания не совсем уместны. Мне кажется, это то же самое, как если бы я приехал в Махачкалу и говорил, что никакие Махачевы не должны мешать строительству храмов в Дагестане, православных будет становиться все больше, храмы все равно будут строиться. Это может задеть, оскорбить кого-то. Это выглядит как какая-то экспансия. Наверное, Махачев хотел бы, чтобы весь мир был мусульманским, но на планете есть и другие религии, — сказал Дивнич.

Он добавил, что Махачев делает выводы, не разобравшись в проблеме.

Еще в марте Дивнич опубликовал в своём приватном Telegram-канале несколько публикаций о гипотетическом строительстве мечети. В итоге позиция Дивнича вызвала острую реакцию у его коллег-мусульман. Боец получил огромное число угроз. Он призвал всех успокоиться и напомнил, что выступил против выбранного места и масштаба строительства, а не против мусульман и их религии. При этом он признал, что ситуация фактически ставит крест на его карьере в единоборствах.

Ранее жители московского района Косино-Ухтомское вышли на массовую акцию против строительства мечети у Святого озера.