Чемпиона UFC Махачева обвинили в подкупе судей. Это может быть правдой? Ислама Махачева заподозрили в подкупе судей, которые обслуживали его поединок с чемпионом полулёгкого дивизиона Алексом Волкановски

Фото: RICHARD WAINWRIGHT/EPA/TASS

Титульный бой между Исламом Махачевым (Россия) (справа) и Александром Волкановски (Австралия) (слева) в легком весе в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Перте

Чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева обвинили в подкупе судей, которые обслуживали его поединок с чемпионом полулёгкого дивизиона Алексом Волкановски. Резонансное заявление сделал действующий боец организации Брайс Митчелл. Может ли этой быть правдой?

Какие «доказательства» вины Махачева предъявил Митчелл

Обвинения в адрес российского бойца прозвучали из уст Брайса Митчелла в интервью журналисту Джеймсу Линчу. Американец предположил, что Ислам Махачев воспользовался услугами арабских шейхов, чтобы сохранить пояс чемпиона в лёгком весе. При этом он не привел ни одного доказательства вины Махачева.

«Поединок был подставным. Махачев приносит деньги, потому что в нём заинтересованы самые богатые люди с Ближнего Востока. Нефтяными деньгами владеют самые богатые люди мира. Я полагаю, что они заплатили судьям. Я не думаю, а знаю, что Алекс Волкановски выиграл бой. Я не дурак. Не говорите мне, что результат не был фальсифицирован, я не куплюсь на это. Я знаю, что Волкановски выиграл бой», — сказал Митчелл в интервью Fanatics View.

А как закончился тот бой?

Бой Махачева и Волкановски действительно получился очень близким. Но если апеллировать мнением независимых экспертов, 23 журналиста из 29 отдали победу российскому спортсмену.

Более того, после боя Волкановски особо не сетовал на результат, отдав должное сопернику. Австралиец согласился с тем, что он мог быть активнее в определённых моментах, но при этом не протестовал против результата.

Чем известен Митчелл

Митчелл — человек крайне нестандартный. Наибольшую известность он получил не спортивными достижениями, а громогласными заявлениями.

Однажды 28-летний американец записал видеообращение к комментатору Джо Рогану, который высмеивал деятельность Общества плоской Земли. Митчелл заявил: он может доказать, что Земля является плоской. Однако и тут Брайс не привёл никаких доказательств. В другой раз он раскритиковал теорию Большого взрыва и заявил, что не существует никакой гравитации. Кроме того, он признался, что раньше сам был атеистом и верил в «эту чушь», а теперь верит в Бога и считает науку «собачьим дерьмом».

Карьера Брайса в UFC началась за здравие. Он одержал семь побед подряд, но в конце прошлого года потерпел поражение от испанца грузинского происхождения Илии Топурии. Митчелл признался, что принял тот бой только из-за денег. На его счету оставались лишь две тысячи долларов, на которые нужно было прожить два месяца.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Брайс Митчелл перед боем с Ильей Топурией в полулегком весе во время турнира UFC 282

Кто еще обвинял Махачева

Брайс не единственный, кто выступает с обвинениями в адрес Махачева. Так, австралийский боец UFC Дэн Хукер заявил в соцсети, что россиянин использовал капельницы перед боем с Волкановски. Он пришёл к такому выводу, увидев на руке чемпиона след от укола. Однако менеджер российского бойца Ризван Магомедов сразу объяснил, что след остался после сдачи обязательного анализа крови, который был взят утром перед фотосессией спортсмена. Кроме того, австралийская комиссия быстро отреагировала на слова Хукера, проведя расследование, по итогам которого сообщила, что никаких следов допинга у россиянина не найдено.

Кроме того, журналист Оскар Уиллис опубликовал сторис с Хукером, сделанным в тот момент, когда Дэн выкладывал пост про Ислама в сеть. Судя по видео, «самопровозглашенный прокурор» был не слишком трезв.

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press Титульный бой между Исламом Махачевым (Россия) (справа) и Александром Волкановски (Австралия) (слева) в легком весе в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Перте

Так есть ли доказательства, что Махачев подкупил судей?

На данный момент никаких доказательств того, что прозвучавшие обвинения могут быть правдой, нет. Ислам Махачев является самым проверяемым на допинг бойцом UFC, который ни разу не сдал даже сомнительного анализа.