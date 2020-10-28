Боец ММА отказалась присылать интимные фото, за которые ей заплатили

https://static.news.ru/photo/7cf9dabc-1905-11eb-bf46-fa163e074e61_660.jpg Пейдж Ванзант Фото: paigevanzant/instagram.com

Девушка-боец смешанного стиля (ММА) Пейдж Ванзант из США получила от фанатов деньги за интимные фотографии и отказалась их присылать. Сама спортсменка заявила, что была шокирована, когда увидела перечисленные на её счёт средства.

По словам Ванзант, деньги ей прислали примерно пять — десять человек.

Они думали, что получат интимные снимки, — цитирует бойца TalkSport.

Также спортсменке предлагали разместить свои фотографии на сайтах, где за это можно получать деньги. Она на это ответила, что не интересуется подобными видами заработка.

Откровенные фотографии уже являются частью образа Ванзант. Именно благодаря подобным кадрам она получила популярность в социальных сетях. Не так давно на своей странице в Instagram она опубликовала фото в красном бикини.

Как ранее писал NEWS.ru, кадры откровенной фотосессии опубликовала певица Рита Дакота. На снимке, который сделан в усыпанном листвой парке, она позирует вместе со своим новым возлюбленным — клипмейкером Фёдором Белогаем.