Рита Дакота снялась обнажённой в парке с возлюбленным

https://static.news.ru/photo/cc528932-1136-11eb-9d56-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ritadakota

Кадры откровенной фотосессии опубликовала певица Рита Дакота. На снимке, который сделан в усыпанном листвой парке, она позирует вместе со своим новым возлюбленным — клипмейкером Фёдором Белогаем.

Когда смотрю на эти кадры, воздух не помещается в лёгких от восторга. А что чувствуете вы, смотря на эти осенние чувственные кадры? — поделилась счастьем Дакота.

На видео и фото Рита и Фёдор предстали укутанными в белые одеяла, которые лежат на ковре из опавших листьев.

Подписчики неоднозначно оценили фото. Многие напомнили Рите, что после развода с певцом Владом Соколовским она обещала не выставлять свою личную жизнь напоказ. Других восхитили красота пары и идея съёмки, и они пожелали счастья паре.

До этого Дакота призналась, что всю жизнь занималась сексом неправильно. По словам звезды, большинство людей почти ничего не знают о природе своей сексуальности. Девушка сообщила, что первый раз занялась любовью в 17 лет и за 13 лет после этого успела побывать замужем, родить ребёнка, посетить курсы по сексологии, однако в итоге поняла, что качественных интимных отношений у неё не было никогда, писал NEWS.ru.