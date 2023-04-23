Уничтожил американца и потребовал пояс: Павлович идет к титулу UFC Сергей Павлович нокаутировал американца Кёртиса Блейдса на турнире UFC в Лас-Вегасе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович в главном событии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) серии Fight Night победил американца Кёртиса Блейдса. Схватка, прошедшая в американском Лас-Вегасе завершилась в первом раунде. NEWS.ru подводит итоги боя.

Как прошел бой

Все свои предыдущие победы в UFC Сергей Павлович одержал в первых раундах, затратив 10 минут и девять секунд на пятерых соперников. Россиянин остался верен традиции и уже после стартовой сирены начал оказывать давление.

Павлович сразу стал «прикармливать» Кёртиса Блейдса силовыми ударами. На первых порах у американца получилось огрызаться в разменах, но тоннаж попаданий россиянина оказался несоразмерно больше. Сергей сбил Блейдса с ног и несколько раз сильно достал ударами слева. Американский тяжеловес попытался сделать проход в ноги, но Павлович легко пресек эту попытку и ответил серией ударов, которая привела ко второму падению «Бритвы». Судья проанализировал состояние Блейдса и через считаные секунды остановил встречу.

Павлович ставит рекорды

Павловичу потребовались три минуты и восемь секунд для шестой подряд победы в первом раунде в UFC. За два десятилетия ни один спортсмен американской лиги не показывал подобных результатов. Всего же в карьере Сергея уже есть 15 досрочных побед в первых раундах. Всю дистанцию с ним смогли пройти только Магомедбаг Агаев, Алексей Кудин и Михаил Мохнаткин.

Что известно о гонорарах Павловича в UFC

Благодаря победе над Блейдсом Павлович заработал бонус в размере $50 тысяч, который станет дополнением к фиксированной ставке. Это уже четвёртый бонус в карьере россиянина в UFC. Суммарно Сергей должен был заработать самые большие деньги в карьере, потому что размер его гонораров стабильно растет с каждым выступлением.

Если летом прошлого года он заработал $124 тысячи за победу над Дерриком Льюисом, осенняя виктория над Таем Туисовой принесла ему $355 тысяч (включая бонус). Соответственно за победу над Блейдсом россиянин может рассчитывать на гонорар в размере $350–400 тысяч.

Россиянин потребовал пояс

Сразу после победы Павлович жестами показал пояс на своем животе, подразумевая, что Джону Джонсу осталось недолго владеть титулом чемпиона в тяжёлом весе. Однако их встреча — разговор далеко не ближайшего будущего. Джонсу предстоит бой со Стипе Миочичем, который планируется на ноябрь. За это время россиянин может провести ещё как минимум одну встречу. Другой вопрос, а заинтересован ли в этом сам Сергей.

«Спасибо всем, кто за меня болел. Вы не представляете, насколько тяжёлую работу я проделал. Надеюсь, мне дадут мой бонус. Где мой пояс? Дайте мне пояс! Я предполагал, что Кёртис усовершенствовал стойку и он захочет со мной зарубиться, после того как он напропускал, он попытался пройти, но понял, что борьба не сработает. Ну и я начал делать свою работу», — сказал Павлович после победы.

Альтернативные соперники

Накануне турнира Павлович занимал третье место в рейтинге UFC тяжёлого веса. Очередная досрочная победа должна его поднять. Не исключено, что россиянин окажется на первой позиции, которую сейчас занимает Сирил Ган.

Вероятно, боссы UFC будут заинтересованы в том, чтобы свести этих бойцов. Однако на данный момент Сергей уже сделал для титульного поединка больше, чем его прямые конкуренты, поэтому он может отказаться от промежуточного боя и будет ждать итогов титульной встречи.

Шуркевич и Билостенный потерпели поражения

Параллельно свои дебютные поединки в Bellator провели Сергей Билостенный и Алексей Шуркевич. Первый блин россиян получился комом. Шуркевич был нокаутирован Масаюки Кикуири во втором раунде, а Билостенный проиграл дисквалификацией Тайреллу Форчуну. Российский тяжеловес выглядел лучше соперника по ходу поединка, но он грубо нарушил правила, нанеся несколько ударов в область затылка американца.

В этой ситуации крайне странно поступил рефери Крис Вест, не ставший останавливать встречу после первого попадания в запрещенную зону. Вест дождался, когда Билостенный нанесёт порядка десяти ударов, после которых Форчун оказался на грани потери сознания и лишь тогда остановил бой, дисквалифицировав российского бойца.