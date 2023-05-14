Макгрегор разбил автобус с Хабибом ради Лобова. А потом Артем предал друга? Как дружили и как ругались богатейший боец мира и его российский спарринг-партнер

Фото: Социальные Сети/HOCH ZWEI/Global Look Press

Артем Лобов и Конор Макгрегор

Ирландец Конор Макгрегор и россиянин Артем Лобов несколько лет назад были лучшими друзьями. Они вместе тренировались и поддерживали друг друга во время боев и за пределами октагона. Но в прошлом году дружбе Ноториуса и Русского Молота пришел конец. NEWS.ru рассказывает историю взаимоотношений и конфликта Макгрегора и Лобова.

Как Лобов оказался в Ирландии

Артем Лобов родился в Нижнем Новгороде. До 14 лет он жил России. В 2000-м мать и отчим спортсмена приняли решение переехать в Буэнос-Айрес. Для переезда туда требовалось собрать минимальное количество документов. Как вспоминает сам Артем, жизнь в Аргентине оказалась куда более тяжелой, чем в России. В итоге семья решилась еще на один переезд. На этот раз в Ирландию. На тот момент Лобову было уже 16 лет.

Фото: Fotomag/imago sportfotodienst/Global Look Press Артем Лобов

«Ирландия очень понравилась, я быстро нашел работу — мыл посуду в ресторане. Мне платили шесть евро в час. Тогда думал, что я миллионер. Работал по выходным, в свободные дни от школы», — вспоминал Лобов.

Как Лобов познакомился с Макгрегором

Сам момент знакомства с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в двух весовых категориях Артем не запомнил. Он тренировался в одном зале с Макгрегором, когда Конор уже был звездой мирового уровня. Ирландца отличало страстное желание проводить жесткие спарринги на тренировках, поэтому многие отказывали вставать с ним в пару, а вот Лобов не прочь был зарубиться. Порой тренерам даже приходилось останавливать поединки.

«Мы с Конором иногда вдвоем по воскресеньям закрывались в зале — у него был ключ — и делали 10 раундов по пять минут. Без тренеров, одни. Просто рубились», — вспоминает Лобов.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Конор Макгрегор, 2022 год

Макгрегор помог Лобову попасть в UFC

Артем попал в UFC через реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF). TUF — это одновременно кастинг и реалити-шоу, созданное UFC. В шоу принимали участие 18 человек, и только победитель должен был получить контракт с UFC. Лобов проиграл в финале, но поскольку в его углу всегда находился Макгрегор, организация предложила российскому ирландцу контракт.

Макгрегор поссорился с Хабибом из-за Лобова

Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова с самого начала трудно было назвать друзьями, но настоящая вражда между ними началась после того, как дагестанец «наехал» на Лобова. Причиной стало то, что в одном из своих интервью Артем заявил, что «Хабиб снимается [с боев], если у него чуть-чуть заболело в заднице или еще где-то», в то время как Конор готов драться, невзирая на травмы.

Эти слова Лобов сказал в июле 2017 года, и именно они стали поводом для Хабиба 5 апреля 2018 года подойти к Артему со всей своей командой и поговорить на повышенных тонах. Нурмагомедов агрессивно схватил затылок Лобова и говорил: «Ты меня ссыкуном назвал!... Больше не говори такие вещи!» После чего Хабиб отвесил пощечину и ударил по затылку Артема, выступающего на две весовые категории ниже.

Макгрегор прибежал на помощь

Самое интересное в этой истории: Лобов пояснил, что Хабиб перед стычкой подошел к нему один на один. Но в одиночку не стал вступать в конфликт. Наоборот, он сказал, что понял Артема, и ушел. Однако вскоре вернулся с толпой. Эта история моментально дошла до Макгрегора, который сразу вылетел из Дублина в Нью-Йорк.

И уже 6 апреля произошло знаменитое нападение ирландца на автобус, в котором сидел Хабиб Нурмагомедов. После безуспешных попыток попасть внутрь Конор бросил в окно металлическую тележку, разбив стекло. Нурмагомедов же предпочел не встречаться с Макгрегором, чтобы не сорвать поединок с Элом Яквинтой, назначенный на следующий день.

Так началась раскрутка боя, который состоялся 6 октября 2018 года на UFC 229. Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

Почему Лобов поссорился с Макгрегором

Параллельно с карьерой в UFC Макгрегор стал заниматься бизнесом, создав бренд виски Proper Twelve. В этом ирландцу помог Лобов, который ранее работал в отелях и знал некоторых производителей виски. Проект получился успешным, и Конор был готов выплатить Артему миллион долларов за помощь. Но Лобов отказался.

Уже после завершения карьеры бойца, 23 ноября 2022 года, Артем пошел в суд, требуя со своего бывшего друга не обещанный миллион, а 5% от суммы, за которую Макгрегор продал свой бренд компании Proximo Spirits. Сумма составила $30 млн.

«Артем — крыса, на-на-на-на, хэй! На-на-на-на, хэй! Артем — крыса, на-на-на-на, хэй! Крыса», — отреагировал Конор в аудиосообщении в соцсетях на предательство друга.

Фото: Allan Zilkowsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Артем Лобов, 2018 год

Лобов проиграл суд и потерял дружбу Макгрегора

Вскоре после первого иска Лобов подал и второй к ирландскому бойцу. Русский Молот требовал от Конора удалить клеветнические сообщения в свой адрес в социальных сетях. Кроме того, он заявил, что Макгрегор пытается его запугать. Иск был рассмотрен в течение двух месяцев. Суд встал на сторону ответчика, а Артема вынудили оплатить все судебные издержки ирландца, связанные с иском.

Дело по основному иску еще не окончено, но Макгрегор не просто не намерен отстоять свою правоту, но и отобрать у Лобова дом. О своих намерениях Макгрегор написал в социальной сети, но затем удалил сообщение.

С тех пор Лобов полностью исчез из медийного поля. Последний бой русский ирландец провел в июле 2021-го, проиграв техническим нокаутом боксеру Денису Беринчику в поединке на голых кулаках. После этого он объявил о завершении карьеры. Свой последний пост в социальной сети он опубликовал в августе прошлого года и новых комментариев не дает.