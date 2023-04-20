Вырубает с одного удара: русский нокаутер Павлович идет за титулом UFC Сергей Павлович готов одержать шестую победу подряд в первом раунде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Павлович

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович 22 апреля на турнире UFC Fight Night 222 проведет бой с американцем Кертисом Блэйдсом. Победа в этом поединке вплотную приблизит россиянина к поединку за титул чемпиона организации. NEWS.ru рассказывает самые важные факты из биографии отечественного нокаутера.

Побеждает в первых раундах

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Сергей Павлович идет на серии из пяти досрочных побед подряд. Причем все победы россиянин одержал в первых раундах, практически не встретив сопротивления от Марсело Голма, Мориса Грина, Шамиля Абдурахимова, Деррика Льюиса и Тая Туивасы. 14 из 17 побед уроженец Ростовской области (посёлок Орловский) оформил в стартовом отрезке и только три раза довел дело до судейского решения.

Является фаворитом боя с Блэйдсом

22 апреля Павлович впервые в карьере возглавит турнир UFC — выступит хедлайнером главного боя. Соперником 30-летнего россиянина станет опытный 32-летний американец Кёртис Блэйдс, который провел 16 боев в организации и стабильно находится на высоких позициях в рейтинге тяжёлого веса. Однако президент Fight Nights Камил Гаджиев в интервью NEWS.ru назвал фаворитом встречи именно представителя России.

«Блэйдс останется опасным. Но Павловича может уверенно обыграть только человек с хорошей борьбой. Вязкий борец, который положил бы его на спину и держал позицию. Если не считать Джона Джонса, таких бойцов сейчас в UFC нет. В стойке же буквально единицы способны конкурировать с Серегой. Например, Фрэнсис Нганну. И еще неизвестно, кто бы упал в размене. В противостоянии с Блэйдсом именно Сергей является фаворитом», — сказал Гаджиев.

В следующем поединке может получить титульный бой

Действующим чемпионом UFC в тяжелом весе является американец Джон Джонс, которому назначен бой с американцем хорватского происхождения Стипе Миочичем. Их встречу планируется организовать осенью. Причем буквально на днях в социальной сети Джонс написал, что этот поединок может стать для него последним в карьере.

«Было бы замечательно провести прощальный бой в родном штате на арене „Мэдисон Сквер Гарден“, победив величайшего тяжеловеса всех времен», — написал Джонс.

Если Джонс действительно настроен завершить карьеру, а Павлович победит Блэйдса, россиянин практически гарантирует себе бой за вакантный титул, потому что выше него в рейтинге находятся только сами Джонс и Миочич, а также Сирил Ган, который уже дважды не использовал титульный шанс. Однако у бывшего тренера российского гиганта Артема Бэры есть сомнения насчет желания американцев предоставить Сергею подобную возможность.

«Если Джонс не завершит карьеру, не исключаю, что Сергея могут огородить от чемпионского боя. Возможно, его следующим соперником станет Ган или Миочич. Еще в гонку за титул вернётся Том Аспиналл, проигравший последнюю встречу из-за травмы. В идеале хотелось бы получить чемпионский поединок сразу после победы над Блэйдсом, но думать об этом пока рано», — сказал Бэра NEWS.ru.

Акклиматизация привела к поражению

Россиянин потерпел единственное поражение в карьере от бывшего чемпиона Strikeforce Алистара Оверима в своем дебютном поединке в UFC. Эта неудача стала следствием плохой акклиматизации спортсмена, который прибыл из Москвы в Пекин за четыре дня до боя.

«Никогда ранее у меня опыта с акклиматизацией в другой стране. Как оказалось, я выбрал худший вариант из возможных для перелёта. Нужно было прилетать в Китай либо накануне боя, либо за две недели. На поединок с Оверимом я вышел в очень плохом состоянии. Несмотря на хорошую готовность, у меня словно забрали 70 процентов сил перед боем», — сказал Павлович NEWS.ru.

Был чемпионом Fight Nights

За исключением одного поединка, всю профессиональную карьеру бойца в России Павлович провел в Fight Nights. Спортсмену потребовалось менее года с дебюта, чтобы одержать шесть побед подряд. Все в первом раунде. Таким образом, Сергею удалось громко заявить о себе, и уже в следующем году он стал участником Гран-при тяжеловесов, в котором одержал свои самые важные победы на территории России — над Алексеем Кудиным, Михаилом Мохнаткиным и Кириллом Сидельниковым. Последний поединок и принес ему звание чемпиона.

Служил в элитной части ВДВ

В 18 лет Павлович отправился на службу в армию, где попросил записать себя в элитную часть Воздушно-десантных войск. Сергей готовил себя к этому в 10-м и 11-м классах. В армии будущий спортсмен много времени проводил на полигоне, упражнялся в стрельбе и выполнил четыре прыжка с парашютом. Причем он с юмором вспоминал, как первый прыжок оказался для него «непонятным», а с каждым новым было все страшнее и страшнее.

«После школы я буквально грезил тем, чтобы оказаться в спецназе и получить краповый берет или попасть в Воздушно-десантные войска, в разведку», — сказал Павлович в интервью Youtube-каналу «Ушатайка».

Выгнали из секции гандбола

В детстве Павлович отличался физическими возможностями. Уже в шесть лет он 15 раз подтягивался на перекладине, соревнуясь со старшим братом и друзьям. С пяти лет занимался греко-римской борьбой, а также некоторое время играл в гандбол, как сам признавал, неудачно.

«Я играл в гандбол, мы поехали на сборы, где нас должны были просматривать, чтобы взять играть за областную команду. А я был небольшого роста, щуплый, но очень хорошо играл. В конце сборов меня отвели в сторону и сказали: „Ты не перспективный игрок, потому что не вырастешь, будешь ростом небольшой, извини, ты не попадаешь в команду“. И после этого я сказал: „Ну, и не нужен мне ваш гандбол“. И стал бойцом», — рассказал Павлович в интервью MMA.Metaratings.ru.

За это время Сергей вырос в 190-сантиметрового гиганта, он весит 120 килограмм. В рейтинге авторитетного портала Fight Matrix он является лучшим представителем России в тяжелом весе. Вне зависимости от весовых категорий на его уровне находятся разве что Ислам Махачев и Петр Ян.