Пиво, водка и порнография: Карелин спровоцировал скандал в ММА Предыдущее поколение бойцов воспринимает современный спорт устаревшими понятиями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Карелин

В последние дни в ММА-сообществе бушует скандал, спровоцированный трехкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Александром Карелиным. NEWS.ru объясняет, почему мнение прославленного спортсмена и других представителей классического спорта не выдерживает никакой критики.

Спорт или порнография

Александр Карелин во время интервью YouTube-каналу «Оксана Кравцова» сравнил современные смешанные единоборства со «смешиванием водки с пивом». На его сторону встали другие представили классических видов спорта. Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили кулуарно сравнивает ММА с собачьими боями, а президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев пошел дальше, в интервью «Матч ТВ» назвав смешанные единоборства порнографией.

Сейчас я должен констатировать, что смешанные единоборства не имеют ничего общего со спортом. Это не спорт, это шоу, предназначенное для смакования низменных чувств. Я бы сравнил ММА с порнографией — да, тоже многим интересно и привлекательно, но мы понимаем, что это не может быть в легальном поле, — сказал Лайшев.

Поскольку первым высказался Карелин, именно к нему была обращена большая часть претензий. Причем бойцы ММА выражались в аккуратной форме, просив смягчить цитаты, словно испугавшись авторитета Александра Александровича.

Но по факту Сан Саныч не прав ни по одному из пунктов. Во-первых, ММА — это спорт. Причем спорт, включенный в реестр Министерства спорта России. Это основное. Во-вторых, уважаемые представители классических видов спорта банально путают два разных направления, не понимая разницы между ММА и поп-ММА, в котором поединки зачастую проходят по правилам бокса. Прославившиеся скандалами на пресс-конференциях Hardcore FC, «Наше дело», «Битва за хайп» в чистом виде имеют мало общего с ММА, хотя представители этого вида спорта иногда участвуют в турнирах. Например, Вагаб Вагабов, Мариф Пираев, Алексей Махно и Хадис Ибрагимов. Однако ни один поединок этих организаций не вошел в официальные списки боёв на порталах Boxrec и Sherdog. Что означает поп-ММА — это шоу, в котором результат не важен никому.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уважаемые спортсмены не изучили вопрос, смешав не «пиво с водкой» или «теплое с холодным», а «начитанное и красное». Иными словами, вещи, которые никак не связаны друг с другом. На любительском уровне в смешанных единоборств есть чёткая иерархия и система проведения соревнований, в том числе чемпионатов мира и Европы. Да и в профессиональных лигах вроде UFC, Bellator и ACA бойцы проходят тяжелые тренировки не для того, чтобы обложить друг друга матом в интервью.

С тем же успехом, с которым борцы критикую ММА, представители смешанных единоборств могли абсурдно осуждать греко-римскую борьбу за то, что в ней выступают только греки и римляне.

Паразит или бизнесмен

Помимо смешанных единоборств в целом досталось от Александра Карелина и лично президенту AMC Fight Nights Камилу Гаджиеву, которого он охарактеризовал как «спекулянта, собирающего сливки». Суждения олимпийского чемпиона поддержал только Сергей Харитонов, назвавший Гаджиева «паразитом» и «червяком».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Камил Гаджиев

Но если Харитоновым двигала личная неприязнь, суждения Карелина можно как минимум назвать поверхностными. С одной стороны, организация Гаджиева придерживается пути развития, где много элементов шоу, а спорт не всегда выходит на первое место. Но с другой стороны, Гаджиев дал возможность огромному количеству спортсменов заявить о себе и поднять свою популярность на совершенно новый по качеству уровень.

В этой связи характеристика, данная Карелиным, выглядит не только поверхностной, сколько неуместной. Александр Александрович выставил себя человеком, который совершенно не понимает, чем занимается президент AMC Fight Nights. Глава Союза ММА России Фёдор Емельяненко в этом вопросе занял взвешенную позицию.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фёдор Емельяненко

Далеко не все, что делает Камил, мне нравится, но он идет в ногу со временем. По отношению ко мне и моей команде все, что нам говорили и обещали, каждое слово сдержали, выполнили. У меня нет никаких претензий к Камилу Гаджиеву. До меня разные сплетни доходили, насколько информация была достоверной, не знаю, но далеко не все в деятельности AMC Fight Nights мне по душе, — сказал Емельяненко.

Почему это происходит?

Налицо конфликт поколений, и люди старшего возраста выступают в качестве консерваторов, которым трудно принимать прогресс и новые веяния. Для них ММА — это лихие бои без правил, которые существовали в 90-е годы, но сейчас от того направления не осталось и следа. Смешанные единоборства — это полноценный и отдельный вид спорта, которому уже обучают в детских спортивных школах.

Да, ММА не является видом спорта с большой историей, в отличие от борьбы, но если упор делается на историю, «Формулу-1» определенно нужно закрыть и вернуть гонки на колесницах — это же та классика, которая была еще в Древнем мире. Кстати, там не было футбола, но были соревнования по перетягиванию канатов. Каково вам такое зрелище на ТВ вместо РПЛ?

Банальный факт в том, что время меняет технологии и дает новые возможности. С 2005 года популярность ММА возросла как ни у одного другого вида спорта. И адептам «старой школы» просто обидно за своё направление, которому они посвятили жизнь.

Да и лукавят сами «классики», рассуждая о низком духовном уровне бойцов ММА. В 2016 году представительница вольной борьбы Инна Тражукова заявила, что после поражения в поединке за бронзу Мамиашвили в нетрезвом состоянии грубо с ней разговаривал, хамил и ударил два раза по лицу.

Поэтому и борцов нельзя считать объектом для подражания. Обилие драк происходит на всех турнирах от условного первенства юниоров в дагестанском районе и до чемпионата России. Можно вспомнить легендарную битву команд Буйвасара Сайтиева и Мурада Гайдарова, которая случилась на Олимпиаде в Афинах. По итогам эпизода российский борец получил травму челюсти.

Поэтому очередная волна нападок на ММА свидетельствует об исключительной зависти со стороны олимпийских видов спорта, которые наравне с боксом находятся под угрозой исключения из Олимпиады. Залы ММА открываются повсеместно, переманивая детей из других видов борьбы, а это неизбежно приведет к окончательному забвению борцов, проигрывающих бойцам в открытой и честной конкуренции.

Вместо того чтобы ругать конкурентов, представители борьбы могли следить за трендами и сделать свои поединки более увлекательными, как минимум увеличить количество турниров, на которых спортсмены могли бы зарабатывать. Федерация борьбы, конечно, обеспечивает зарплатами членов спорной России, но на какие гроши приходится жить спортсменам, которые в национальную команду не попали, никто не думает. Федерация их уже выбросила в сточную канаву, а людям нужно жить. И именно ММА дает им возможность выступать и зарабатывать хорошие деньги. А «старикам» только остается рассуждать о высокой культуре в своем огороде и абсолютной порнографии у соседа.