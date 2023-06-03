«Он сопьется». Что будет дальше с бойцом Александром Емельяненко? Состояние одного из самых популярных российских бойцов вызывает опасения коллег и болельщиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Состояние бойца Александра Емельяненко вызывает опасения у поклонников смешанных единоборств. На днях он одержал первую победу за год над блогером Евгением Ершовым. Вид Емельяненко насторожил болельщиков еще до начала неофициального поединка: им показалось, что на пресс-конференции, официальной тренировке и взвешивании спортсмен двигался замедленно. Поведение Емельяненко-младшего во время боя многим также показалось странным, эксперты высказывают сомнения в том, что боец сможет достойно продолжить карьеру. Что не так с Емельяненко, какие перспективы у бойца — в материале NEWS.ru.

Емельяненко провел договорной бой?

27 мая в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Александр Емельяненко одержал победу над блогером Евгением Ершовым. Однако многие специалисты предположили, что бой был договорным.

Уже в первом раунде стало очевидно, что Ершов явно сильнее Емельяненко, который быстро был отправлен в нокдаун. Поскольку в ММА разрешены добивания, блогер имел все шансы на победу. Но тут вмешался рефери, давший Александру возможность подняться. Ершов, вместо того чтобы протестовать остановку боя и затягивание времени, протянул оппоненту руку, словно извинившись за сильный удар. С правой руки Ершов больше не бил, а во втором раунде инициировал проход в ноги, который закончился болевым приемом.

Что сказал Хрюнов

Промоутер Владимир Хрюнов согласился с формулировкой, что бой носил выставочный характер. Три раунда по две минуты — в таком формате поединки не проводит ни одна федерация. Но Хрюнов категорически отверг предположение, что встреча прошла по «сценарию».

«Этот бой был нужен всем. Сценария не было, был изменен формат поединка: три раунда по две минуты, потому что такой формулы нет в официальных правилах. Ершов полез в партер от эйфории. Представляете, вы бы вышли с Емельяненко и у вас бы получилось пару раз попасть. Думаю, что это из-за отсутствия соревновательного опыта», — заявил Хрюнов.

«Такой бой дискредитирует спорт»

Претендент на титул чемпиона AMC Fight Nights Алексей Махно в разговоре с NEWS.ru раскритиковал бой Емельяненко.

«Этот бой дискредитирует спорт. Организаторы зарабатывают деньги на остатках имени Александра Емельяненко, который в былые годы был заслуженным спортсменом. Он вышел в непонятном состоянии. Мне показалось, как под чем-то. Парень, который не имеет прямого отношения к спорту, роняет его, и все в растерянности. Не понимают, что делать», — сказал Махно.

Он также удивился тому, что судья запретил добивать оказавшегося в нокдауне Емельяненко.

«Я сам долгие годы занимаюсь ММА, а этого рефери вижу впервые. На паре ударов все бы закончилось. Соперник и рефери общими усилиями поднимают Александра. Никто не понимает, что происходит. Раунд заканчивается — и нелепая кимура (жесткий болевой прием. — NEWS.ru). Все это тихий ужас», — добавил Махно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Емельяненко

Кто станет следующим соперником Александра Емельяненко

Сразу после победы над Ершовым менеджеры и промоутеры Емельяненко заявили о желании организовывать поединки с его участием почти каждый месяц. В качестве следующего возможного соперника прозвучало имя Михаила Кокляева, но тот сразу отверг эту идею, «не увидев в Саше здорового человека». Такого же мнения придерживается Святослав Коваленко, который победил Александра в прошлом году.

Самым реальным вариантом видится бой с бывшим бойцом ММА, подмосковным депутатом Джеффом Монсоном. Их очередная встреча, по словам Хрюнова, может пройти в августе. На данный момент в противостоянии бойцов счет 1:1. Но победа Емельяненко была зафиксирована в неофициальном поединке.

«Емельяненко сопьется и будет никому не нужен»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что менеджеры и промоутеры могут эксплуатировать бойца, зарабатывая на его имени.

«Я вижу его перспективы безрадужными. Думаю, он сопьется и будет никому не нужен. Конечно, никто бы не хотел такого исхода для Саши. Даже те, кто его не любит. Но, к сожалению, это самое вероятное, что с ним произойдет», — сказал Камил Гаджиев MMA Metaratings.

Федор Емельяненко не понимает, как помочь брату

Федор Емельяненко, бывший чемпион лиги Pride и старший брат Александра, признался, что не знает, как помочь Александру.

«Каким образом мне ему помочь? Морально? Ну помогите вы морально. Чем? Как я могу помочь? Ну что мне, сказать: „Саша, не пей?“ Или что? Вы же видите, сколько его людей окружают, уговаривают, но тем не менее он выходит, как выходит. Мало народу его поддерживает, что ли?! Александр сделал свой выбор. Пока он не осознает и не свернет с этого выбора, я не вижу смысла с ним о чем-то разговаривать», — приводит слова Федора «Спорт-Экспресс».

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Братья Емельяненко

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