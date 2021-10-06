Появилось видео полного боя Джигурды и Милонова

Опубликовано видео боя по правилам бокса между артистом Никитой Джигурдой и депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Ролик был выложен на YouTube-канале промоушена «Наше дело».

Поединок прошёл всю дистанцию в три раунда по одной минуте. В третьем раунде Милонов дважды побывал в нокдауне после ударов по корпусу. Когда поднимался — крестился.

В итоге судьи отдали победу Джигурде.

Несмотря на то что бой проходил по правилам бокса, оба соперника были в перчатках для ММА. Джигурда выступал босиком, Милонов — в боксёрской обуви.

После боя 47-летний Милонов признался NEWS.ru, что ему было «очень стрёмно», а также оценил вероятность реванша. 60-летний Джигурда уже дал согласие на повторный бой.