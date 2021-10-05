«Было очень стрёмно»: Милонов рассказал о бое с Джигурдой

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал NEWS.ru о прошедшем бое с артистом Никитой Джигурдой. Об их поединке по правилам бокса стало известно во вторник, 5 октября.

У меня не было выбора, он сказал: давай выходи. Я мог либо выглядеть трусом, который откажется, либо первый раз в жизни взять перчатки. Я жизни не был на ринге, не занимался боксом вообще никогда. Поэтому я вышел, чтобы получить по рёбрам, и получил. Всё нормально, — сказал Милонов.

Депутат похвалил форму Джигурды. По словам депутата, видно, что Никита занимается боксом давно, с тренером. Он также оценил вероятность реванша.

Я ж понимаю, что я совершенно не готов, глупо на это рассчитывать. Для меня это сигнал, чтобы я занялся собой. Но я считаю, что головой мне нужно думать, а не стучаться. Я буду заниматься спортом и может дам реванш Джигурде или ещё кому-то. Но это было стрёмно, я могу сказать честно, очень стрёмно. Я бывал во многих горячих точках, и сидеть в окопах мне не стрёмно, а вот здесь... Это совсем не моё. Я так понимаю, они хотели, чтобы я вообще не встал. Я на пятую точку садился, но встать смог, — добавил депутат.

Видеофрагмент боя появился в Сети во вторник. На кадрах видно, как Джигурда наносит Милонову удары по корпусу и зажимает политика в углу клетки. Соперники провели бой по правилам бокса на турнире промоушена «Наше дело».

Ранее 5 октября сообщалось, что Джигурда согласился на реванш с Милоновым.