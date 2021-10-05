Появилось видео боя Джигурды и Милонова

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Претендент на временный титул UFC в легчайшем весе американец Кори Сэндхаген, который проведёт 30 октября поединок с россиянином Петром Яном, объяснил, почему победивший в нём будет считаться полноценным чемпионом. Он также назвал Яна лучшим бойцом в дивизионе. Слова Сэндхагена приводит MMAFighting.com.

Пётр Ян — лучший боец в дивизионе, поэтому если я выиграю у него, то буду чувствовать себя полноценным чемпионом, несмотря на то что это только временный титул. Я предполагал, что...