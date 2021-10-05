Появилось видео боя Джигурды и Милонова

В Сети появился видеофрагмент боя артиста Никиты Джигурды с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Ролик был опубликован на YouTube-канале GetVideo. На кадрах видно, как Джигурда наносит Милонову удары по корпусу и зажимает политика в углу клетки.
Я сразу сказал, что удивлён его смелости, ведь он моложе и тяжелее, но всё понятно, он — депутат, а я — воин света по жизни, — сказал Джигурда.
Он добавил, что не было никаких договоров, что всё будет понарошку, но было обещание, что Милонова не увезут на скорой помощи. Задача была не убить ненароком.
Ранее 5 октября сообщалось, что Джигурда согласился на реванш с Милоновым. Соперники провели бой по правилам бокса на турнире промоушена «Наше дело». Стороны решили не раскрывать подробности поединка, однако, по словам бойца MMA Александра Емельяненко, победу одержал Никита Джигурда.