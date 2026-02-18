Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 21:13

Четверг — «Разгуляй»: традиции четвертого дня Масленицы

Четверг — «Разгуляй»: традиции четвертого дня Масленицы Четверг — «Разгуляй»: традиции четвертого дня Масленицы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В четверг городские и сельские жители спешили на ярмарочную площадь, чтобы с размахом отметить четвертый день Масленицы — «Разгуляй». В этом материале узнаем, какие традиции наши предки связывали с праздничным днем и как его отмечали.

Когда праздновать четвертый день Масленицы в 2026 году?

В этом году «Разгуляй» придется на 19 февраля. Пожалуй, это один из самых шумных и веселых дней торжества. Отсюда и название.

На четвертый день Масленицы люди ходили смотреть на кулачные бои, устраивали шутливые битвы за снежные городки, водили хороводы и угощались выпечкой и напитками из ярмарочных лавок.

Традиции четвертого дня Масленицы

«Разгуляй» — середина Масленичной недели. К четвергу люди заканчивали все домашние дела и полностью отдавались радостному торжеству. Масштабное веселье начинается именно с этого дня. Славяне прощались с Зимой, встречали Весну, навещали родственников, устраивали различные веселые мероприятия. Такой разгул до Крещения Руси означал простую радость от того, что самое тяжелое и холодное время года закончилось. После того как на Русь пришло христианство, у гуляний появился и другой смысл — после Масленицы начинался Великий пост, когда запрещалось веселиться, вкусно есть и вообще как-либо развлекаться.

Сложно выделить какую-то традицию, приходящуюся на «Разгуляй». Четверг старались провести как можно беззаботнее, чтобы вдоволь наиграться перед постом. Популярны были такие уличные забавы, как перетягивание каната, хоровод «Ручеек», игры «Горелки», «Золотые ворота», «Взятие снежного городка». Для самых маленьких устраивали более безопасные развлечения: «Снежный тир», «Сковорода», метание валенка, блинные эстафеты.

Сегодняшний день необходимо провести весело, на людях, от души развлекаясь и веселясь. Ведь это уникальный шанс вырваться из плена гаджетов и бетонных стен. Народные игры — это способ почувствовать связь с предками, выучить традиции и просто порадоваться жизни, пока зима уступает место весне. Главное — собрать компанию, выйти на улицу и начать играть.

Что подать на стол в Разгуляй

В четверг устраивали большие застолья. Наши предки с радостью приглашали всех желающих разделить с ними трапезу. Семьи даже соревновались, чей стол будет богаче.

Ни одно масленичное торжество не могло обойтись без вкусных блинов. Хозяйки старались приготовить как можно больше угощений и с радостью приглашали к столу всех, кто участвовал в праздничных забавах. Причем подавали на стол не только блины, но и другие блюда, которые разрешены в Сырную Седмицу.

Виктория Семенова
В. Семенова
