Джигурда согласился на бой-реванш с депутатом Милоновым

Российский актёр Никита Джигурда в разговоре с NEWS.ru дал согласие на второй бой с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Артист отметил, что к первому поединку готовился две недели, всего лишь не употребляя крепких алкогольных напитков, делая гимнастику и устраивая лёгкие пробежки. Теперь собеседник не против реванша.
Я ни разу не надевал перчатки, не бил грушу, поскольку мне было понятно, что я выиграю, что называется, бесспорно. Сам Виталий Милонов говорил о том, что знает, что Джигурда ему, что называется, отвесит тумаков, но ему нужно было победить себя, и в этом смысле ему респект. Поводом для вызова на ринг стало то, что он не подал депутатский запрос, хотя обещал, по поводу наличия у Добровинского А.А. высшего юридического образования. Я утверждал и утверждаю, что его у него нет, — добавил шоумен.
5 октября в Сети появился фрагмент поединка Джигурды и Милонова, победа осталась за артистом. Актёр отметил, что полную запись опубликуют 6 октября.
Я сразу пообещал, ещё на пресс-конференции, с ним (Милоновым. — NEWS.ru) баловаться, не убивать. Зрелище получилось хорошее, и организатору понравилось, и промоушену, и тем, кто присутствовал. Украсила всё богиня [Анастасия] Волочкова — моя подруга. Мы с ней похулиганили с разрешения моей венчанной супруги — олимпийской чемпионки [по фигурному катанию] Марины Анисиной. Шоу, зрелище, нужно же отвлекать народ от классовой борьбы, — резюмировал Джигурда.
О желании устроить реванш Милонов
Ранее стало известно, что российский актёр Никита Джигурда готов заменить лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в его возможном боксёрском поединке против продюсера Иосифа Пригожина. Он пояснил, что хорошо относится как к музыкальному продюсеру, так и к лидеру «Ленинграда», но Шнуров ему «ближе по духу». По мнению артиста, оппонентам не нужно готовиться к возможному поединку.