Джигурда согласился на бой-реванш с депутатом Милоновым

Российский актёр Никита Джигурда в разговоре с NEWS.ru дал согласие на второй бой с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Артист отметил, что к первому поединку готовился две недели, всего лишь не употребляя крепких алкогольных напитков, делая гимнастику и устраивая лёгкие пробежки. Теперь собеседник не против реванша.

Я ни разу не надевал перчатки, не бил грушу, поскольку мне было понятно, что я выиграю, что называется, бесспорно. Сам Виталий Милонов говорил о том, что знает, что Джигурда ему, что называется, отвесит тумаков, но ему нужно было победить себя, и в этом смысле ему респект. Поводом для вызова на ринг стало то, что он не подал депутатский запрос, хотя обещал, по поводу наличия у Добровинского А.А. высшего юридического образования. Я утверждал и утверждаю, что его у него нет, — добавил шоумен.

5 октября в Сети появился фрагмент поединка Джигурды и Милонова, победа осталась за артистом. Актёр отметил, что полную запись опубликуют 6 октября.

Я сразу пообещал, ещё на пресс-конференции, с ним (Милоновым. — NEWS.ru) баловаться, не убивать. Зрелище получилось хорошее, и организатору понравилось, и промоушену, и тем, кто присутствовал. Украсила всё богиня [Анастасия] Волочкова — моя подруга. Мы с ней похулиганили с разрешения моей венчанной супруги — олимпийской чемпионки [по фигурному катанию] Марины Анисиной. Шоу, зрелище, нужно же отвлекать народ от классовой борьбы, — резюмировал Джигурда.

О желании устроить реванш Милонов сообщил «Газете.ru» накануне. Парламентарий подчеркнул, что новый бой состоится через год, так как ему необходимо подготовиться.

Ранее стало известно, что российский актёр Никита Джигурда готов заменить лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в его возможном боксёрском поединке против продюсера Иосифа Пригожина. Он пояснил, что хорошо относится как к музыкальному продюсеру, так и к лидеру «Ленинграда», но Шнуров ему «ближе по духу». По мнению артиста, оппонентам не нужно готовиться к возможному поединку.