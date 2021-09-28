Джигурда захотел заменить Шнурова во время боя с Пригожиным

Российский актёр Никита Джигурда готов заменить лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в его возможном боксёрском поединке против продюсера Иосифа Пригожина. Об этом артист заявил NEWS.ru. Ранее музыкальный продюсер вызвал Шнурова на бой.

Один акцентированный удар в челюсть может всё решить, поэтому если Сережа Шнуров согласится, то равные [шансы], 50 на 50. Но если не согласится, то я готов выступить на стороне Шнурова и принять вызов Иосифа Пригожина, — сказал Джигурда.

Он пояснил, что хорошо относится как к музыкальному продюсеру, так и к лидеру «Ленинграда», но Шнуров ему «ближе по духу». По мнению артиста, оппонентам не нужно готовиться к возможному поединку.

Сколько бы ни тренировались, победит тот, у кого круче дух, — подчеркнул актёр.

Джигурда считает, что звёздный конфликт нельзя решить другим способом. Он назвал боксёрский поединок дуэлью и подчеркнул, что «этот вопрос нужно разрешать именно на ринге по боксёрским правилам». Сам артист убеждён, что сможет показать «силу славянского духа».

Пригожин записал и выложил видео в Instagram. В нём он назвал Шнурова мастером оскорблять женщин в Сети и вызвал его на ринг. Продюсер выразил надежду, что у музыканта хватит мужества ответить. Он добавил, что готов встретиться с оппонентом в любое время — «24 на 7».