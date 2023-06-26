«Емельяненко станет бомжом»: тренер Исмаилова о бойцах, скандалах и ММА Старший брат бойца Рамазан Исмаилов рассказал о своем отношении к алкоголю, смерти ребенка на ринге и заработках спортсменов ММА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Рамазан Исмаилов, старший брат и тренер бойца смешанных единоборств (ММА) Магомеда Исмаилова в интервью NEWS.ru рассказал о ближайших планах, алкогольной зависимости Александра Емельяненко, смерти ребенка на любительских соревнованиях и очередном обвинении в адрес экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«Плохой путь приведет Емельяненко на мусорку»

— Некоторое время назад вы говорили о том, что Александра Емельяненко нужно поместить в реабилитационный центр. Что думаете о его состоянии сейчас?

— Не все, что нам нравится, приносит благо. Мне тоже многое нравится в жизни, что нельзя делать. Есть темная и светлая сторона. К каждому из нас приставлен дьявол, соблазняющий нас. Есть и ангел.

Александр волен выбирать свой путь. Плохой приведет на мусорку, где он закончит бомжом с бутылкой пива. Альтернатива — вести трезвый образ жизни и сохранить здоровье, которое осталось. Если Емельяненко приведут в тонус, можно проводить выставочные поединки с неопасными соперниками, на которых он заработает деньги, чтобы обеспечить себе достойную старость. Например, недвижимость.

Будет очень обидно ничего себе не оставить, имея такие гонорары. Он же получал по 10 миллионов за выход на бой.

— Алкоголь — серьезная проблема не только для Емельяненко.

— Считаю, что в России алкоголь должен расцениваться как наркотик на законодательном уровне. Он убивает человека и вызывает зависимость. Из-за этого пристрастия у людей распадаются семьи, страдает общество. Надо бороться с этим на правительственном уровне.

Есть большая вероятность, что в Дагестане Александра приведут в чувство за полгода-год. Он будет свежий. Этого хватит для того, что повеселить публику показательными боями и заработать самому.

— Какова вероятность печального финала в случае с Александром Емельяненко?

— Зависит от окружения. Нужны люди, готовые помочь выйти из дерьма и спасти. В таком случае человек сможет прожить достойно остаток своих дней. Азамат Бостанов, бывший менеджер Емельяненко (отбывающий тюремное заключение. — NEWS.ru) поднял его с кровати, когда тот не мог ходить. Тогда Саша лучше себя чувствовал и выступал. Сейчас помогут лишь жена и дочь, а не те, кто хочет поживиться и просто ищет финансовую выгоду.

Люди, желающие добра бойцу, обязаны отправить Емельяненко в реабилитационный центр.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Емельяненко

«Зеленый змий взял над мозгом Емельяненко верх»

— Федор Емельяненко назвал уголовным преступлением бой своего брата с Евгением Ершовым. Какого мнения вы придерживаетесь?

— То, что говорит Федор, я заявлял еще два года назад, когда Александр дрался с Вячеславом Дациком. Его привели в студию с синяком, он выглядел как бомж, когда у него брали интервью. Анатолий Сульянов говорил, что его лечат. Но лечат и готовят — разные вещи. К поединку Емельяненко был не готов.

Это был вопрос времени, когда его вырубит Дацик. И придет ли Саша в себя после нокаута? В реабилитационном центре к боям не готовят. Там лечат. После этого нужен хотя бы месяц, чтобы набрать физическую форму, и еще два-три, чтобы правильно реагировать на удары.

На нем тупо зарабатывают деньги: на его имени, имени его старшего брата и боях, которые были в молодости. В «Ахмате» мы видели возрождение Александра Емельяненко, но зеленый змий взял над его мозгом верх. И он все потерял. Поэтому сейчас Федор Емельяненко подтверждает мои слова двухлетней давности.

Саша «поплыл» после первого удара в нос от Ершова. Евгений не стал добивать соперника чисто из уважения к прошлому Емельяненко. Блогер отдал Александру победу.

— Поединок был подставным? С прописанным сценарием?

— Выглядело так. Может, Ершов и сам решил свалить Емельяненко, чтобы лежать на нем и дать Александру что-то предпринять, выйти на прием. Если Евгений начал проводить прием сам, он бы задушил Емельяненко. Это понимает любой человек, даже не разбирающийся в боях.

Ершов мог добить и завершить бой в момент, когда он прижал соперника к сетке. Я понимаю, что произошло. Похоже, было заранее оговорено, что Емельяненко должен победить в этом бою. Это и случилось.

«Федор и Рой Джонс имеют право подраться друг с другом»

— Иван Емельяненко провел выставочный бой, но его соперником был скорее блогер, чем спортсмен. Как стоит оценивать победу Ивана?

— Иван — непрофессиональный боец. Зачем принижать человека, который победил? В его поединке были тяжелые моменты. Это не легкий бой. Он молодец. Я лично поздравляю его с хорошим началом. Иван выбрал правильное направление, которое ему под силу.

Какой смысл выходить и выхватывать от профессионалов, зарабатывая меньше денег? Здесь можно победить менее опасного противника и заработать больше. Он движется в нормальном направлении. Ему нужно драться с блогерами, хотя на поединках с ними он тоже пропускает удары, ему приходится выживать. Хорошо, что появились лиги, где менее обученные люди могут зарабатывать деньги.

— Федор Емельяненко проявил интерес к бою с Роем Джонсом. Что вы об этом думаете?

— Эти две личности имеют право выйти друг против друга. Я видел последний поединок Джонса против Энтони Петтиса. В нем Рой не проиграл. Я удивился тому, как Джонс боксирует в 54 года. Это реальный талант.

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press Федор Емельяненко

«Смерть ребенка в ММА — это уголовная ответственность»

— Недавно на соревнованиях после попадания ударом с ноги в голову умер ребенок. Как часто дети выступают без защиты? Какая ответственность лежит на Союзе ММА России?

— Ответственность полностью лежит на организаторах. До последнего времени даже в олимпийском боксе надевали шлемы, амуницию и специальные перчатки, в которых нельзя сжать руку в кулак. Только феноменально сильный человек мог нокаутировать соперника.

Даже если взять рукопашный бой, шлем обязателен, чтобы не было травм. Детям амуниция также необходима. Попали тебе пяткой в голову, даже если не смерть, в будущем могут быть проблемы. Профессиональный шлем — это два сантиметра губки. Он спасет от удара в висок. Наушники смягчают любое попадание. Даже при падении на пол ты ударишься шлемом, а не головой.

Я очень соболезную родителям. Потерять ребенка — огромная трагедия. Человека отдали в спорт, чтобы уберечь его от хулиганов, бандитизма или наркотиков, а он погиб на ринге. В правилах Союза ММА России прописано, что нужно драться в шлемах, поэтому спрос должен идти с организаторов.

— За подобное нарушение регламента должна быть уголовная ответственность?

— 100%. Потому что нарушение стало причиной того, что ребенок выступил без шлема и пропустил удар в голову. Мало того, что ему попали в голову, повлиять могло и падение на канвас (покрытие ринга. — NEWS.ru).

Если оставить эту ситуацию сейчас, завтра уже другая организация сделает так же. Нынешний прецедент должен послужить уроком для остальных. Чтобы никто не относился халатно к здоровью наших детей.

— Ваши дети выступают в соревнованиях?

— Да. Сын выиграл два турнира по боксу в Москве.

— Он проходит какие-нибудь обследования перед боями?

— Да. Все проверяются. Я боксировал в детстве на турнире в СССР при 38 кг и проходил диспансеризацию. Меня полностью обследовали. В каждом городе есть диспансер, который проверяет ребенка на готовность к боям: почки, органы, голову, глаза. Потом получаешь справку для допуска к соревнованиям. И даже если у ребенка уже были проблемы со здоровьем, это всё равно ответственность организаторов.

Как допустили его без обследований? Спрашивать за это нужно серьёзно. Надзорные органы должны осуществлять контроль. Почему каждый раз надо учиться на своих ошибках?

Фото: Shutterstock

«Раньше в Hardcore поощряли за "грязь"»

— Недавно сообщили, что прокуратора намерена проверить Hardcore на предмет пропаганды наркотиков из-за действий бойца Залимхана Юсупова. Стоит ли связывать лигу и бойца?

— Я против наркотиков. Если человек подозревается в их употреблении, лига должна не назначить спортсмену бои, а наложить дисквалификацию. Спортсмен должен понимать, что его ждет, что можно, что нельзя. Если после первой дисквалификации его поведение повторится, нужно дисквалифицировать пожизненно, чтобы это стало сигналом для других.

Спортсмены должны понимать, что это повлияет на их заработок. Хайп-машина Hardcore построена так, что бойцы вынуждены вести себя отвратительно, поливать друг друга грязью. Изначально были созданы такие условия. Даже деньги платили за пощечины. Там любят шум, интерес публики. В итоге теряются грани дозволенного. Никто не объяснил, что так нельзя. И начался бардак.

Не исключаю, что в Hardcore хотят изменить тенденцию, но ничего уже не изменишь без жёстких мер. Любого бойца, который бьёт другого без предупреждения, нужно подвергать санкциям, чтобы это не повторялось. Иначе получится пропаганда насилия. Но я не слышал, чтобы там пропагандировали наркотики. Наоборот, я слышал обратное.

— Сразу после того, как прокуратора заинтересовалась Hardcore, организация выпустила пресс-релиз, в котором сообщалось, что Юсупов был дисквалифицирован на полгода ещё две недели назад. Как думаете, был ли действительно Залимхан дисквалифицирован до «звонка» из прокураторы?

— Нет, я думаю, что подействовало именно намерение прокуратуры проверить действия Залимхана и всю организацию. Там дерутся профессиональные бойцы. Над ними должен быть надзорный орган, который проверят состояние спортсменов на адекватность. Насколько я понимаю, допинг-контроля у них нет. Хотя профессиональный бокс подразумевает это.

Раз Федерация бокса России стала надзорным органом, должны быть свои представители, выносящие предупреждения. Безнаказанность переходит во вседозволенность. Если люди осознают, что своим поведением они рискуют потерять заработок, они изменят своё поведение. Если же спортсмены себя так ведут, значит, это делается с подачи организации. По-другому я это не вижу.

Например, есть лига ACA, в которой таких конфликтов не бывает даже при личной неприязни бойцов. Были случаи с драками, где бойцов быстро разводили и призывали не продолжать конфликт. Вся подача идет от организации. Знаю, что раньше в Hardcore поощряли за «грязь».

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Зелимхан Юсупов

«Мафия отжимает деньги у успешных спортсменов»

— Конор Макгрегор на финале НБА умудрился стать участником сразу двух скандалов, в том числе его обвинили в домогательствах. Почему он постоянно попадет в такие ситуации?

— Я считаю, что существует целая индустрия, чтобы у богатых и успешных людей отжимать деньги. Подсылают девочек на корпоративах, провоцируют конфликты, чтобы человек отреагировал.

— Тем более Конор Макгрегор легко ведется на провокации.

— Да. Потом можно подать иск и получить деньги. Также было с Майком Тайсоном и другими успешными бойцами. Это целый теневой бизнес, который работает над тем, как у человека с состоянием $100 млн отсудить $20 млн. Целая мафиозная группировка работает над этим по отработанной схеме. Кто-то со мной не согласится, но я так думаю.

Причем часто выясняется, что «жертву» изнасиловали десять лет назад. Все эти годы всё было нормально, и тут оказалась изнасилованной. Не будем углубляться, но такой бизнес точно есть.

Читайте также:

Изнасиловал в туалете? Новые детали интимного скандала с Макгрегором

Поп-ММА в РФ могут закрыть: в чем дело, почему эти лиги смотрят миллионы

Как жертва изнасилования стала секс-символом ММА: история Пейдж Ванзант

Подросток погиб на соревнованиях по ММА в Амурской области

«Он сопьется». Что будет дальше с бойцом Александром Емельяненко?