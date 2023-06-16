Изнасиловал в туалете? Новые детали интимного скандала с Макгрегором Звезду UFC обвинили в том, что он принуждал девушку к интиму во время финала НБА

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Конор Макгрегор

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категория Конор Макгрегор обвинен в изнасиловании девушки. Предположительно, всё произошло во время баскетбольного матча. NEWS.ru рассказывает подробности инцидента и вспоминает другие скандалы с участием ирландца.

Что сделал Макгрегор

9 июня боец смешанных единоборств Конор Макгрегор посетил финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». Это закончилось сразу двумя скандалами. Сначала бывший чемпион UFC избил талисман команды из Майами. Последнего пришлось отправить в больницу. Болельщики на трибунах освистали бойца. Сам Макгрегор сказал, что это было шоу и маскот в порядке.

Позже СМИ сообщили, что в тот же вечер Макгрегор, возможно, совершил изнасилование в туалете. Портал TMZ опубликовал видео, на котором спортсмен берет девушку за руку, что-то говорит и уводит в уборную. Через несколько секунд дверь закрывается, и никто не заходит внутрь. Возле входа остаются дежурить охранники.

Что показало видео

Адвокат Ариэль Митчелл утверждает, что служба безопасности арены «физически загнала» девушку в уборную, где она подверглась изнасилованию. Правозащитник отмечает, что охрана бойца отказалась выпускать девушку из помещения и не разрешила подруге предполагаемой жертвы зайти в туалет.

Видео опровергает слова о том, что охрана и Макгрегор силой привела девушку в уборную. Но трое мужчин действительно загородили выход.

Что случилось в туалете

По словам Ариэль Митчелл, оказавшись наедине, Макгрегор поцеловал девушку без ее согласия. Она отстранила спортсмена, заявив, что ей нужно в туалет. После этого Конор якобы заставил девушку заняться с ним сексом. По словам Ариэль, ей удалось сбежать после того, как она несколько раз ударила обидчика локтем.

Макгрегор был знаком с жертвой

Женщина сообщила об инциденте в местный полицейский участок, где офицер посоветовал ей обратиться к адвокату.

По словам Митчелл, Конор и девушка, чье имя нигде не сообщалось, вместе проводили время до инцидента. В какой-то момент Макгрегор ушел в туалет и попросил посредника привести девушку. Но затем он пришел за ней сам.

Фото: IMAGO/Gary Carr/Global Look Press Конор Макгрегор

«Моя клиентка была уверена, что они направляются в отель Four Seasons, поскольку Конор ранее просил ее присоединиться к нему в его гостиничном номере», — говорится в заявлении Митчелл.

Юрист уточняет, что девушка выпила как минимум шесть коктейлей и не понимала, что с ней происходит до того, как они остались наедине.

Команда Конора отвергла обвинения

В четверг представители Макгрегора заявили, что все обвинения в адрес бывшего чемпиона UFC являются ложными и «Мистера Макгрегора не запугаешь». Сам Конор никак не прокомментировал ситуацию.

Полиция продолжает расследование.

Как отреагировали в UFC

Ситуацию прокомментировало руководство UFC: «Нам известно о недавних обвинениях в отношении Конора Макгрегора. Мы продолжим собирать дополнительные сведения об этом инциденте. UFC подождет окончания разбирательств, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления».

«Это вымогательство»

Адвокат Конора Макгрегора Барбара Ллэйнс заявила, что ее клиент настаивает на проведении подробного расследования.

«Мистер Макгрегор выступает за проведение расследования. Он верит, что в его результате получится доказать ложность всех обвинений. На нас решили надавить с помощью СМИ, когда мы отказались заплатить „жертве“ деньги. Это обыкновенное вымогательство», — заявила адвокат.

О каких еще скандалах Конора известно

Ирландский боец известен агрессивным поведением. Нынешнее подозрение в изнасиловании — не первое. В 2018 году другая девушка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании в пентхаусе на окраине Дублина. Тогда вину Макгрегора доказать не удалось.

Фото: АГН Москва/Global Look Press Конор Макгрегор

Осенью 2019 года Конор вновь был обвинен в преступлении сексуального характера. Девушка утверждала, что это произошло на парковке одного из ирландских баров. Терри Маррей утверждала, что растит сына от Макгрегора, однако тест ДНК опроверг ее слова. Зато Маррей на фоне своего заявления набрала популярность в социальных сетях.

Были и другие скандалы, не связанные с действиями сексуального характера. Несколько раз Ноториус дрался в барах. В одном случае пострадавшим оказался мафиози из клана Кинаханов Грэми Уилан, а в другом — пенсионер Дезмонд Кио, отказавшийся пить виски Конора.

Два года назад боец напал на рэпера Machine Gun Kelly за отказ сделать совместное фото. Чуть позже итальянский диджей Франческо Факкинетти заявил, что Макгрегор сломал ему нос.

Летом 2022 года женщина обвинила спортсмена в избиении. Инцидент, по ее словам, произошел во время празднования дня рождения Конора на яхте на Ибице. Дело было прекращено из-за путанных показаний пострадавшей, хотя врачи зафиксировали у нее травмы.

Несмотря на большое число скандалов, грозивших ему в том числе проблемами с законом, максимальное наказание, которое получал Конор, это штрафы.

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press Конор Макгрегор c женой Ди Девлин

На ком женат Макгрегор

Макгрегор утверждает, что счастлив в семейной жизни. С будущей женой Ди Девлин он начал встречаться до того, как стал известен. У пары трое детей. За день до новых обвинений стало известно, что супруга Конора ждет четвертого ребенка.

«Конору-младшему шесть лет, дочери Крое Мейрид четыре года, а младшему сыну Риану недавно исполнилось два года. Еще один на подходе», — сообщил бывший чемпион UFC в шоу «Прямой эфир с Келли и Марком».

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