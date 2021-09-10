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Макгрегор прокомментировал конфликт с рэпером на музыкальном шоу в Бруклине

11:14, 13 сентября 2021
Макгрегор прокомментировал конфликт с рэпером на музыкальном шоу в Бруклине Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал скандальный инцидент на шоу MTV в Бруклине, в ходе которого он метнул в рэпера Machine Gun Kelly стаканом с напитком. Слова Макгрегора приводит Twitter журналиста Джеда Гудмана.

Я даже не знаю этого парня. Со мной ничего не случилась. Я дерусь только с настоящими бойцами, парнями, которые специализируются на поединках, а не с этими мелкими рэперами. Я ничего не знаю об этом парне кроме того, что он был с Меган Фокс, — рассказал Макгрегор в видеоинтервью.

После случившегося скандала оппонентов быстро разняли, не дав разгореться драке на ковровой дорожке для гостей вручения премии MTV Video Music Awards.

Как сообщалось ранее, представитель Макгрегора прокомментировал сообщение о конфликте ирландца с музыкантом и отметил, что боец UFC не был зачинщиком инцидента.

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