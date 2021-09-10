Макгрегор прокомментировал конфликт с рэпером на музыкальном шоу в Бруклине

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Участником очередного скандального эпизода стал экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, который на музыкальном шоу в Бруклине поругался с рэпером Machine Gun Kelly и бросил в него стаканом. Об этом сообщает Twitter ESPN.

Макгрегор поругался с музыкантом Machine Gun Kelly. В ходе ссоры он бросил в него стакан с напитком, после чего их разняли окружающие. Инцидент произошёл на воскресном шоу MTV в Бруклине....