Макгрегор прокомментировал конфликт с рэпером на музыкальном шоу в Бруклине

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал скандальный инцидент на шоу MTV в Бруклине, в ходе которого он метнул в рэпера Machine Gun Kelly стаканом с напитком. Слова Макгрегора приводит Twitter журналиста Джеда Гудмана.
Я даже не знаю этого парня. Со мной ничего не случилась. Я дерусь только с настоящими бойцами, парнями, которые специализируются на поединках, а не с этими мелкими рэперами. Я ничего не знаю об этом парне кроме того, что он был с Меган Фокс, — рассказал Макгрегор в видеоинтервью.
После случившегося скандала оппонентов быстро разняли, не дав разгореться драке на ковровой дорожке для гостей вручения премии MTV Video Music Awards.
Как сообщалось ранее, представитель Макгрегора прокомментировал сообщение о конфликте ирландца с музыкантом и отметил, что боец UFC не был зачинщиком инцидента.